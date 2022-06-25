最高法院推翻墮胎權判例 大華府官員反應分歧

華府支持維護墮胎權的民眾稱，「被強迫的懷孕是一種暴力」，認為禁止墮胎等於施暴。（記者張筠╱攝影）

聯邦最高法院24日推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，終結半世紀來對墮胎 權的憲法保障，這也意味著給予各州自行決定墮胎權是否合法，大華府 官員對此反應，明顯因為黨派不同而意見分歧。

維州 共和黨州長楊京(Glenn Youngkin)稱最高法院做了「正確判決」，華府民主黨籍市長包瑟(Muriel Bowser)則表示，無論最高法院判決如何，華府都將捍衛民眾的選擇權(pro-choice)，墮胎在華府合法，馬州共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)聯邦議員也稱其裁決「以結果為導向」，沒有體現法治。

楊京在最高法院宣布判決後表示，這一正確決定將「理所當然屬於地方官員的權利歸還各州」，「我很驕傲自己是一名支持生命的州長，也會盡我所能保護生命」，他表示兩黨共識應當建立在「保護未出生嬰兒的性命」之上。

維州民主黨控制的參議會今年初否決了一項禁止懷孕20周婦女墮胎的法案，雖然相似法案已在共和黨占多數的眾議會通過，但至今仍無進展，楊京24日在最高法院裁決後表示希望繼續推動維州禁止墮胎法，並支持禁止懷孕15周以上的孕婦墮胎。

維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)說，最高法院將裁決墮胎議題的權利「從非民選的聯邦法官手中轉移到各州民選官員」，「民眾可以對此(墮胎)議題持不同意見，但現在維州民眾可以自行決定維州的未來。」

霍根同日發表聲明稱，馬州1992年通過一項憲法公投，將墮胎是否合法視為馬州的法律問題，「這在今天最高法院判決後仍然有效」，他表示，維護憲法及馬州法律「是我身為州長一直以來且將延續做的事。」

大華府民眾聚集在最高法院前，抗議大法官推翻「羅訴韋德案」的判例。（記者張筠╱攝影）

馬州民主黨籍聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)則批評該裁決「以結果為導向」，不是法治決定的表現，也破壞了法院的合法性；國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)也說，最高法院的「合法性消失了」，推翻50年來的判例，是將憲法權利變成了對數千萬婦女的定罪。

包瑟說，不論最高法院如何裁定「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)，華府都將繼續捍衛「選擇權」，墮胎在華府合法，「這關乎健康保障、女性權利、身體自主權」，多數美國人都相信女性有選擇的自由，這場捍衛自由選擇的戰爭尚未結束。

華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)質疑最高法院在推翻「羅訴韋德案」後會再推翻其他涉及長期權利的判決和案件，敦促國會必須立即將墮胎權納入聯邦法律；華府檢察長拉辛(Racine)說，捍衛和加強華府墮胎權，對數百萬無法獲得醫療保障的民眾來說，是一項巨大的保護。