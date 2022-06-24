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維州勞郡公校教學筆電 擬禁用社交平台

記者張筠╱維州報導

新冠疫情促進在線教學的發展，但電子設備及社交平台的使用也因此成為學習一大阻礙，繼維州最大的費郡公校系統(FCPS)禁止學生在課堂使用手機後，勞登郡公校(Loudoun County)系統近日表示，計畫禁止學生在教學筆記型電腦Chromebook上使用任何與教學無關的社交平台，避免影響課業，或導致與人交流能力退步。

勞登郡公校官員表示，學生和家長的日常溝通多是通過社交平台，因此公校提供的教學筆電Chromebook有部分社交軟體和網頁供學生使用，但公校計畫未來禁止這些電腦上的社交功能，臉書、instagram等都將包括在內，避免學生上課分心，或影響他人學習。

目前勞登郡公校幼稚園至小學五年級學生的教學筆電設備都不能使用社交平台，而六年級至12年級的筆電可登錄臉書、推特、Instagram和Pinterest，其他社交平台則一律禁用，然而部分學生仍沉迷社交網路，上課無法集中注意力，公校因此推出調查，了解教學設備的使用情況及課堂需求，以及分析Chromebook的使用功能。

調查結果顯示，勞登郡公校的所有課堂及教學活動都不需用到社交平台，且有教師和家長反映社交網站影響學生課堂表現，因此公校應部分家長要求，禁止約100名學生Chromebook的社交功能，效果顯著，公校於是計畫普及該禁令，提高教學質量。

該調查也指出，雖然科技能給教學帶來便利和創新，但多數教師仍主張，教學和娛樂、放鬆的時間應區分明確，幫助學生培養好習慣。

在新冠疫情期間，由於部分學生不當使用Google Chat，勞登郡公校將該功能從Chromebook上移除，但不少學生轉而使用其他社交平台，仍然影響教學，因此計畫全面禁止教學筆電使用社交app。

公校 疫情 臉書

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