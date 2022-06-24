華府2博物館選址 史密森尼評估4地點

歷史悠久的藝術與工業博物館是史密森尼學會兩座新博物館的可能選址之一。（取自官網）

華府的博物館 機構史密森尼學會(Smithsonian Institution)近日為計畫新建的兩座博物館選址，22日該學會董事會表示，博物館預定地目標已縮小至四個地點，未來數月將深入評估，預計年底會確定新址。

正在規畫的兩座博物館為「全國西語裔博物館」(National Museum of the American Latino)和「史密森尼婦女歷史博物館」(Smithsonian Women’s History Museum)，該學會從24個選項中確定四個位於國家廣場(National Mall)附近的地點。

四個可能的選址包括位於Jefferson西南900號的藝術與工業博物館(Arts and Industries Building)，該地點也是唯一一座將舊館改造成新博物館的選項，藝術與工業大樓的歷史可追溯到1880年，是史密森尼學會第二古老的建築，現在多用於舉行展覽等特殊活動。

第二個選項為國會大廈西北部的一片未開發場地，具體位於Pennsylvania大道、Constitution大道、第3街和第1街交匯處；第三個選項為華盛頓紀念碑(Washington Monument)以南地區，與國家廣場對面的國家非裔 美國人歷史文化博物館(National Museum of African American History and Culture)相對；最後一個可能選址為潮汐湖畔(Tidal Basin)附近，該區域目前未開發，附近為籃球場。

史密森尼學會表示近期會評估四個地點的建築規畫、建設成本、標誌性、交通便利程度、環保狀態、安全等級，整個決策過程會公開透明，讓兩座博物館不僅成為貯藏歷史文化的場所，也能吸引民眾和遊客參觀。

除了以上兩座博物館，拜登 總統本月13日也簽署推動建立亞太裔國家博物館的法案，近日史密森尼學會亞太裔美國人中心(APAC)也已全面展開相關的調研、資助、運營等工作。