華府2博物館選址 史密森尼評估4地點
華府的博物館機構史密森尼學會(Smithsonian Institution)近日為計畫新建的兩座博物館選址，22日該學會董事會表示，博物館預定地目標已縮小至四個地點，未來數月將深入評估，預計年底會確定新址。
正在規畫的兩座博物館為「全國西語裔博物館」(National Museum of the American Latino)和「史密森尼婦女歷史博物館」(Smithsonian Women’s History Museum)，該學會從24個選項中確定四個位於國家廣場(National Mall)附近的地點。
四個可能的選址包括位於Jefferson西南900號的藝術與工業博物館(Arts and Industries Building)，該地點也是唯一一座將舊館改造成新博物館的選項，藝術與工業大樓的歷史可追溯到1880年，是史密森尼學會第二古老的建築，現在多用於舉行展覽等特殊活動。
第二個選項為國會大廈西北部的一片未開發場地，具體位於Pennsylvania大道、Constitution大道、第3街和第1街交匯處；第三個選項為華盛頓紀念碑(Washington Monument)以南地區，與國家廣場對面的國家非裔美國人歷史文化博物館(National Museum of African American History and Culture)相對；最後一個可能選址為潮汐湖畔(Tidal Basin)附近，該區域目前未開發，附近為籃球場。
史密森尼學會表示近期會評估四個地點的建築規畫、建設成本、標誌性、交通便利程度、環保狀態、安全等級，整個決策過程會公開透明，讓兩座博物館不僅成為貯藏歷史文化的場所，也能吸引民眾和遊客參觀。
除了以上兩座博物館，拜登總統本月13日也簽署推動建立亞太裔國家博物館的法案，近日史密森尼學會亞太裔美國人中心(APAC)也已全面展開相關的調研、資助、運營等工作。
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