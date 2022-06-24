我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

泰森角商場槍擊案 22歲兇嫌落網

記者張筠╱維州報導
日前在泰森角中心商場因衝突開槍的賽特勒斯現已落網。（費郡警方提供）
日前在泰森角中心商場因衝突開槍的賽特勒斯現已落網。（費郡警方提供）

維州費郡(Fairfax County)警方23日表示，上周末泰森角中心商場(Tyson Corner Center Mall)槍擊案的22歲兇嫌賽特勒斯(Noah Settles)已落網，該嫌為一名說唱歌手，被捕前幾天在社交平台上向粉絲表示，「謝謝大家的愛戴，但很抱歉讓你們失望了。」

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)23日表示，賽特勒斯「對執法人員並不陌生」，他此前也曾因非法持槍而留下犯罪紀錄，本月18日他在維州繁華的泰森角中心商場二樓與人發生口角，隨後演變為肢體衝突。

根據現場監控，賽特勒斯從腰間掏出武器並連射三槍，現場民眾四處逃竄，雖然武器沒有造成人員傷亡，但有三人在撤離期間受傷，許多華裔消費者也稱該案給他們留下心理陰影，沒想到治安一向優良的費郡也會發生槍擊案。

槍擊案發生後，賽特勒斯乘黑色的Cadillac逃跑，目前被拘留在費郡成人拘留中心，但涉案槍枝尚未發現；藝名為「No Savage」的開槍嫌犯為華府說唱歌手，賽特勒斯在被捕前於20日在Instagram上對粉絲道歉。

賽特勒斯在Instagram上擁有三萬人追蹤，他官方認證的Spotify音樂平台有月均14萬8400的點閱量，「華盛頓郵報」曾在2020年12月將他評為「2021年最值得關注的華府本地嘻哈和R&B藝人」。

賽特勒斯此前也有非法持槍的犯罪紀錄。（費郡警方提供）
賽特勒斯此前也有非法持槍的犯罪紀錄。（費郡警方提供）

槍擊 維州 華府

上一則

芝公校生今春數學測試 僅15%達標

下一則

芝公校預算增1.4億 納稅人憂調高地稅

延伸閱讀

好萊塢22日晚發生死亡槍戰 一周內第三起致命槍擊案

好萊塢22日晚發生死亡槍戰 一周內第三起致命槍擊案
法國國會大選…讓馬克宏陷入危機 卻是對手的轉機

法國國會大選…讓馬克宏陷入危機 卻是對手的轉機
中日防長會談 岸信夫：台海和平對國際社會極重要

中日防長會談 岸信夫：台海和平對國際社會極重要
關係冰凍逾2年 澳中防長新加坡首度接觸

關係冰凍逾2年 澳中防長新加坡首度接觸
澳洲控軍機被中國殲16危險攔截 環時酸「到別人家門口偷聽」

澳洲控軍機被中國殲16危險攔截 環時酸「到別人家門口偷聽」

熱門新聞

在紀夢奇命案中，奈特傾注全力申張正義。(布恩郡檢察官辦公室)

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

2022-06-16 14:23
亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29
前阿肯色大學洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判關一年零一天。(本報檔案照片)

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

2022-06-17 15:48
雙層客座布置圖。（Crystal Cabin Awards）

經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

2022-06-16 20:15
正與分居丈夫打三個孩子監護權官司的戴柏菈(左二)，萬萬沒想到對方竟然把孩子在家中浴缸溺死。(Gofundme)

我拿不到監護權 你也別想有 伊州狠父竟溺死3幼兒

2022-06-16 12:28

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼