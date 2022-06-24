泰森角商場槍擊案 22歲兇嫌落網

日前在泰森角中心商場因衝突開槍的賽特勒斯現已落網。（費郡警方提供）

維州 費郡(Fairfax County)警方23日表示，上周末泰森角中心商場(Tyson Corner Center Mall)槍擊 案的22歲兇嫌賽特勒斯(Noah Settles)已落網，該嫌為一名說唱歌手，被捕前幾天在社交平台上向粉絲表示，「謝謝大家的愛戴，但很抱歉讓你們失望了。」

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)23日表示，賽特勒斯「對執法人員並不陌生」，他此前也曾因非法持槍而留下犯罪紀錄，本月18日他在維州繁華的泰森角中心商場二樓與人發生口角，隨後演變為肢體衝突。

根據現場監控，賽特勒斯從腰間掏出武器並連射三槍，現場民眾四處逃竄，雖然武器沒有造成人員傷亡，但有三人在撤離期間受傷，許多華裔消費者也稱該案給他們留下心理陰影，沒想到治安一向優良的費郡也會發生槍擊案。

槍擊案發生後，賽特勒斯乘黑色的Cadillac逃跑，目前被拘留在費郡成人拘留中心，但涉案槍枝尚未發現；藝名為「No Savage」的開槍嫌犯為華府 說唱歌手，賽特勒斯在被捕前於20日在Instagram上對粉絲道歉。

賽特勒斯在Instagram上擁有三萬人追蹤，他官方認證的Spotify音樂平台有月均14萬8400的點閱量，「華盛頓郵報」曾在2020年12月將他評為「2021年最值得關注的華府本地嘻哈和R&B藝人」。