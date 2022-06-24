超速撞死2女 維州少年被控過失殺人

維州 日前發生一起致命車禍 ，兩名女學生因此身亡，維州費郡(Fairfax County)檢察官德斯卡諾(Steve Descano )23日表示，18歲的肇事少年沙希德(Usman Shahid)面臨兩項過失殺人指控，每項指控最高可判10年監禁，他將於7月8日出庭。

維州費郡本月7日發生近一個月來的第二起致命車禍，沙希德當時和同伴高速駕駛白色BMW，在Blake Lane路口撞到一輛Toyota休旅 車，BMW因速度過快，旋轉衝至行人道，撞死兩名Oakton高中女學生，還有一人重傷，沙希德也在車禍中受傷。

費郡陪審團以兩項過失殺人罪起訴沙希德，每項罪名都是重罪，最高可判處10年監禁，德斯卡諾表示，這是一件本可避免的悲劇，儘管此案導致多個家庭受創，但仍要努力推動公平、完善的問責機制，沙希德23日沒有出庭，費郡法院將在7月8日舉行公聽會，沙希德屆時必須到場。

費郡警長戴維斯(Kevin Daivs)23日表示，沙希德當時的駕駛速度達每小時81哩，嚴重超速，直接撞到三名女學生後才因撞擊路牌停下；德斯卡諾說，該案反映青少年駕駛相當危險，甚至致命，「很多青少年對駕駛沒有足夠嚴肅、清醒的認識，若對駕駛沒有正確觀念，無法控制自身行為，對自己和他人的性命都是重大威脅。」