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包瑟贏初選 年底華府市長選戰勝劵在握

記者張筠╱華盛頓報導
包瑟在21日的初選中擊敗競爭者，有望連任第三屆華府市長。（美聯社）
包瑟在21日的初選中擊敗競爭者，有望連任第三屆華府市長。（美聯社）

華府現任市長包瑟(Muriel Bowser)在21日的民主黨初選中勝出，向連任第三屆市長邁進一步，如順利贏得年底選戰，她可望成為史上第二位連任三屆的華府市長，包瑟表示，她將繼續心懷「謙虛和感激」服務社區，期待未來在抗擊暴力犯罪等方面取得更好成績。

在向來黨派偏「深藍」的華府，民主黨初選勝利相當於年底大選有極大勝算，包瑟11月將在普選中與共和黨市長候選人霍爾(Stacia Hall)競爭，應會順利連任。

在歷屆市長中，僅有貝理(Marion Barry)在1979年至1991年連任三屆華府市長，他也因此擁有「為市長而生」(Mayor for Life)的綽號，如今包瑟有望取得同等成績，她表示貝理對她的影響深遠，「他(貝理)曾說做市長需要勇氣，這句話就給我很大鼓勵。」

包瑟回顧第二任期，雖然經歷新冠疫情的重創，期間還與前總統川普公開分歧，部分社區的「貴族化」(gentrification)加劇，但她仍領導華府增建可負擔住房、解決遊民問題，她計畫第三任內繼續推動疫後的城市復甦，支持商家發展，吸引民眾使用大眾交通工具，完善醫療體系，推動少數族裔文化的繁榮發展。

現任華府市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)及華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)同樣在21日的初選中獲勝，包瑟表示將繼續與民選官員合作提升華府建設，解決社區暴力犯罪和槍枝管控，提高人民生活質量。

在初選競爭中，包瑟與其他幾位競爭者的主要分歧在於警務分配和暴力問題，她呼籲增加警務預算，堅持增聘警員，加強訓練，但該計畫與華府部分市議員產生衝突，包括競選市長的羅伯特．懷特(Robert White)和崔陽．懷特(Trayon White)，他們表示應建立一個審查機制，詳細列出華府具體需要多少警員且如何分配，否則無法對暴力犯罪對症下藥。

華府今年初選只有民主黨參與，因此初選獲勝者在11月的普選中也勝券在握；施瓦布(Brian Schwalb)在華府檢察長初選中獲勝，他在感激選民時表示，「未來會積極聽取每個社區民眾的心聲，了解他們對政府的愛與恨，藉此讓華府領導力更上一層樓。」

華府 暴力犯罪 民主黨

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