維州2及7區聯邦眾議員 共和黨競爭激烈

維州 今年改選11區的聯邦眾議員 ，多數選區的初選狀況基本沒有懸念，不過第二和第七區的競爭激烈，票數差距微小，根據美聯社(AP)的預測，共和黨參議員基根斯(Jennifer Kiggans)和威廉 王子郡郡長維加(Yesli Vega)可望分別取得上述兩個選區的勝利。

維州第二選區包括東部沿岸(Eastern Shore)和維吉尼亞海灘(Virginia Beach)，基根斯在初選中以55.64%的得票領先另三名競爭者，11月將在普選中對戰民主黨聯邦眾議員路里亞(Elaine Luria)。

基根斯曾是一名海軍直升機飛行員及護士，2020年至今擔任維州參議員；路里亞也是一名海軍老兵，是參與調查2021年1月6日國會暴動案的議員之一，被評為國會「中間派」，她表示未來會「繼續以獨立、沒有偏袒的態度維持國家安全，捍衛民主，代表維州沿岸民眾的利益發聲。」

另一個初選激烈的區域是維州第七區，各候選人票數不相上下，最終威廉王子郡郡長維加以近29%的得票戰勝另五位競爭者，她表示未來將更好的代表維州乃至全美西語裔社區發聲，「(贏得初選後)接下來不論是共和黨還是民主黨，我們都需要團結，因為通貨膨脹是不會有區別對待的。」

有媒體評論分析，維加在初選中獲勝，其中也與部分選區重新畫分有關，第七區從原來的里奇蒙(Richmond)郊區轉移，現在包括夏洛茲維爾郡(Charlottesville)、華盛頓(Washington)郡等城郊區。

維加去年曾幫助州長楊京(Glenn Youngkin)獲得西語裔社區的選票，她曾任警察，目前是威廉王子郡郡長，2020年也曾受前總統川普任命為總統諮詢委員會西語裔社區顧問。