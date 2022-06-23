Blippi音樂劇25日登華府國家劇院

經典的兒童教育節目「Blippi」是許多家長在疫情期間教育孩子的素材，該節目音樂劇本周六將在華府登場。（取自官網）

由斯蒂芬．約翰(Stevin John)創建的兒童教育 節目「Blippi」，在新冠疫情 期間成為許多家長居家寓教於樂的素材，該節目的音樂舞台劇將在本周六(25日)到華府 國家劇院(National Theatre)帶來兩場演出，非常適合家長和孩子闔家觀賞。

斯蒂芬．約翰在2014年在YouTube上傳了第一支「Blippi」影片，用音樂、舞蹈以及各種可愛道具和人物教導兒童日常生活的知識、科學現象等，瞬間吸引大量觀眾，他的YouTube平台迅速獲得3700萬的訂閱量，且平均每月的點擊量達10億。

「Blippi The Musical」音樂劇將「Blippi」中許多活力可愛的角色帶上舞台，面對面帶領孩子們唱歌跳舞，將許多日常生活知識和技能融入特別的故事，鼓勵孩子學習，激發創意；不少家長表示，該節目涉及很多日常細節，幫助孩子們建立好習慣，包括早晨刷牙、飯前洗手等，此外也會帶領兒童探索世界，了解不同的動植物，在疫情期間減輕不少家長教育負擔。

該音樂劇舞蹈總監貝斯(Maci Bass)表示，「Blippi」節目中的多數經典人物都將上台，包括Mo the Mechanic，情節起伏多彩，活動前也會放映經典的節目片段，配上孩子們熟悉的主題曲，將給大小朋友們帶來難忘體驗。

25日在華府的表演共有兩場，時間為下午2時和晚上6時，活動要求2歲以上的民眾必須戴口罩，詳情可登錄：https://bit.ly/3OeUwhQ