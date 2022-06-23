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華府作協25日邀陳乙緁談莒哈絲

華盛頓訊
陳乙緁。（主辦方提供）
陳乙緁。（主辦方提供）

華府作家協會25日上午10時30分將舉行線上文學講座，邀請台北科技大學英文系教授陳乙緁，分享「莒哈絲的自傳體小說與電影」。

這位20世紀法國女作家瑪格麗特．莒哈絲(Marguerite Duras)一生充滿爭議。出身法屬印度支那(越南)，因為貧窮，她體會到複雜的階級與種族衝突，後雖返法定居，卻始終覺得自己不屬於法國。她曾投入二戰時法國地下組織，參與60年代社運，身兼作家、劇作家、編劇、 導演。她的多部作品被改編成電影，「廣島之戀」更獲與法國新浪潮導演亞倫．雷內(Alain Resnais)合作。

莒哈絲的傳記作家勞爾．阿德爾(Laure Adler)曾說「她的一生，就是不停創作的一部小說。這個故事裡充滿酷熱、風雨、酒精、不安、對話、失語、以及閃電般的愛情等。」莒哈絲生命經歷豐富，涉獵領域廣泛，作品涉及跨文化議題，並在殖民想像下反覆挑戰情慾、死亡、世俗，因此被譽為極限文學。此次講座將針對莒哈絲生平、自傳作品與改編電影，討論她的生命歷程與書寫風格，後殖民與二戰造成跨文化衝突中的種族與階級的影響。

 陳乙緁是美國印第安納大學比較文學博士，曾於愛荷華州古寧學院及馬州聖瑪麗學院任教，在華府Liberty Language Services擔任口譯，目前任教於台北科技大學。2016年出版「記憶零度C」，2021年出版「寫給在Alaska的」中文散文集。

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