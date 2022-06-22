全美最愛國州 第一名是阿拉斯加

維州在「全美最愛國州」榜單中排名第三，馬州落三名，排名第六。（記者張筠／攝影）

個人理財網站WalletHub近日公布全美「最愛國州」(most patriotic state)榜單，馬州 跌出前三名，今年排名第六位，而維州 升至第三名，在參軍程度單項中表現卓越。

WalletHub根據民眾參與社會活動意願(civil engagement)、參軍程度(military engagement)等項目，綜合評估50州的愛國情況，結果顯示，排名第一的為阿拉斯加州，第二、三分別是蒙大拿州和維州，阿拉斯加的平均參軍人數排全國第一，蒙大拿州則在民眾參與社會活動一項上奪冠。

馬州去年是在該排行榜中位居全美第三名，民眾參與社會活動、志願服務多元是該州總成績靠前的主要原因，此外2020年總統大選中，馬州民眾參政議政熱情高漲，也拉高馬州的整體愛國水平，但今年馬州下降三個名次，位居第六名，不過總分與第五名的俄勒岡州差距很小。

維州今年衝進榜單的前三名，該州退伍軍人占比高，在全美排名第二；根據WalletHub的榜單，今年最不愛國的三州依次為阿肯色州、紐約州 和羅德島，其中紐約州民眾最不願意參與志願工作。