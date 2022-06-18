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費郡公校新規 今秋起課堂、廁所、更衣室禁用手機

記者張筠／維州報導
費郡公校更新手機使用規定，新學年起學生不可在課上用手機，特殊健康需要或緊急情況除外。（費郡公校提供）
費郡公校更新手機使用規定，新學年起學生不可在課上用手機，特殊健康需要或緊急情況除外。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校系統(FCPS)16日通過新規，新學年起限制學生在課堂、廁所、更衣室內用手機，特殊健康需求或緊急情況除外，以此提高教學質量，避免學生分心；但有民眾稱，該規定與疫後盛行的網路生活衝突，強硬改變學生習慣可能導致學習動力下降，教師授課方式也恐因此受限。

費郡公校教委每年投票更新關於學生在校行為、責任及權利的規定，今年眾多教師反映學生在數月的線上學習後無法集中注意力，因此公校官員提議縮短學生在校使用手機的時間，幫助學生專注課堂與實體社交。

費郡公校今年已加強手機管理，規定學生在教師許可的情況下，可在課上用手機上網或與同學合作，而16日通過的新規表示，暑假過後的新學年，從幼稚園至六年級學生都須將手機靜音放在書包，不可在課堂、廁所、更衣室等場合使用，有特殊健康需求者除外，學生仍可配戴智慧型手表，但須將手機提示功能關閉。

七、八年級學生的手機也須靜音，可存放在書包、儲物櫃，放學後才能使用；高中生不允許在課堂上用手機或智慧型手錶，但課間休息或午餐時間可用。

新規指出，在部分情況下，若手機為最佳教學工具，則教師可允許學生使用，但公校表示，郡府提供的教學設備已可滿足多數教學需求；家長若有聯絡學生的特殊需要，可向學校申請讓學生豁免；違反手機新規的學生可能被沒收手機或面臨其他處罰。

費郡公校教委主席佩卡斯基(Stella Pekarsky)擔憂，疫情期間的線上學習讓學生更依賴技術，強制禁止手機使用可能會引起學生不滿，執行也有困難；公校教委麥克勞葛林(Megan McLaughlin)也表示此規定「太極端」，應給學生更多自由，「孩子們一周35小時在學校，偶爾有時間和不在身邊的朋友聯絡，手機是即時通訊工具，(新規定)不符合21世紀社會情況。」

費郡公校此前調查逾3000位民眾的意見，79%家長和93%教職支持該手機新規，不過受訪的61名學生中，僅有37%同意；今年4月亨頓高中(Herndon High School)開始執行手機禁令，教育官員表示雖然一開始各方都有不適應，但目前效果良好，課堂討論更積極活躍。

手機 公校 疫情

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