僑委會副委員長徐佳青訪華府 頒僑務專業獎

左起：王福權、李治瑞、鄭榮俊、徐佳青、陳桂玲、白越珠。（主辦方提供）

華府 僑教中心近日舉行僑務榮譽職人員座談暨僑務專業獎章頒獎儀式，由到訪華府的僑務委員會副委員長徐佳青及駐美代表處副代表鄭榮俊連袂主持，今年獲獎者包括僑務委員白越珠與陳桂玲、僑務諮詢委員李治瑞與王福權四人。

白越珠熱心公益，為積極回饋社會的女企業家，她創立生物科技顧問公司，現任台灣商會會長，也是世華工商婦女企管協會巴的摩分會創會會長，她與美國主流互動良好，強化台美商機與貿易交流，積極協助台灣申請加入WHA /WHO及CPTPP，用心關懷台灣，獲得福爾摩沙僑務專業獎。

陳桂玲曾擔任台灣同鄉會會長、台灣學校校長，協助政府辦理僑教，宣傳台灣多元文化，她積極發動台灣人公共事務委員會、北美台灣人教授協會等六大社團籌款，捐贈13萬元援助烏克蘭當地僑團，促進台烏關係，獲得玉山僑務專業獎。

李治瑞是華埠發展公司董事長、華樂日間保健中心執行長，曾任北美洲台灣商會及華府台灣商會幹部，疫情期間協助捐贈口罩，擔任美京中華會館主席時也為高雄氣爆募款。李治瑞推動成立華樂日間保健中心，悉心照顧年長華人，現在除日間保健外，還推出居家護理等，她此次獲得玉山僑務專業獎。

王褔權是僑務諮詢委員，也是一名資深航太 科學家，長期在航太空博物館做雙語志工解說員，他樂在其中，曾任全美台灣同鄉聯誼會會長，也曾是中華民國 建國百年籌備會召集人。他經年累月持續在華盛頓郵報、華爾街日報、紐約時報等主流媒體投書，向國際社會表達海外僑胞關切的議題，爭取支持，強化台美關係，提高台灣能見度。他數十年為台灣發聲，受僑委會肯定，獲頒玉山僑務專業奬。

王福權表示，獲獎既是一份榮譽也是責任，更鞭策他盡心盡力為台灣付出，早期在台灣受國家扶育和社會關愛，現回饋僑社、在海外為台灣發聲是「份內事」；他2015年曾獲海華榮譽獎章，今又獲玉山榮譽獎章，未來將秉持「飲水思源」的信念，繼續為台灣奉獻，也盼望華府僑社各角落的努力和成就能被世界看到，提升台灣的國際能見度。