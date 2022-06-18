強化安全 維州I-95高速公路安裝24個限速電子標誌

維州I-95公路近日新增24個電子限速標誌，提醒駕駛員前方路況，緩解壅堵，避免車禍（維州運輸廳提供）

維州 運輸廳(VDOT)16日推出全新電子限速標誌，在I-95高速公路安裝24個電子標誌，提示駕駛員前方的限速變化，並實時解釋原因，讓車輛保持安全距離、緩解車輛壅堵，同時避免車禍 。

I-95公路是維州最繁忙的交通幹道之一，連結許多郡市，但因車道較少，又是許多大型貨車的必經之路，壅堵問題顯著，今年初該道路也因強降雪嚴重癱瘓，州府和地方官員因此計畫重點改善I-95的交通狀況。

州府首先在Caroline郡至Fredericksburg郡的之間設置了24面電子限速標誌，該路段是大華府 民眾出行常用道路，維州運輸廳發言人漢農(Kelly Hannon)說，電子限速標誌能讓駕駛員在進入壅堵路段前就降低車速，讓車流平穩，避免意外事故。

這些電子限速標誌的傳感器會實時計算交通狀況，隨時指示駕駛員以每小時35哩至70哩不等的速度前行，以此控制車流，也讓司機們提前了解前方路況，應變路線規畫。

維州運輸廳的數據顯示，2015年至2019年，在I-95高速公路的車禍中，有55%為追尾事故，漢農說，該電子限速標誌也將避免「走走停停」的不良駕駛習慣，州府也搭配電子屏幕，實時提供司機限速變化的原因，包括車禍、道路施工、車道關閉、早晚高峰車流量增大等。

大華府地區此前僅有付費的「快速道路」(express lane)使用類似的電子限速標誌，因此維州I-95高速公路成為免費道路設置相似功能的首例，不過維州部分郡市也有為因應特殊天氣情況而設立的電子提示，例如Carroll郡I-77某些路段偶有大霧，郡府因此設置電子限速牌提示司機減速慢行，Monitor Merrimac Hampton隧道附近也有相似提示。

全美其他設置電子限速標誌的大城市及都會區包括西雅圖、舊金山、拉斯維加斯。