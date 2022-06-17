華府設金融服務中心 免費理財諮詢

華府 近日設立首個「金融服務中心」(Financial Empowerment Center)，16日起推出免費金融諮詢，民眾可通過在線或實體的方式，獲得銀行開戶、制定預算 、儲蓄等方面的一對一理財指導。

華府此前已提供保險、證券、銀行等理財服務，但沒有特定的服務中心，新的中心位於第八區，專業的金融諮詢師可在儲蓄、債務減免、信用改善、銀行開戶等方面給民眾提供建議，此服務沒有年齡限制，剛步入社會的年輕人、即將退休的老年人、正在尋求職業轉換的民眾都可享受此服務。

該服務首先會為民眾做財務健康分析，了解民眾的理財規畫及長短期目標，而後由專業分析師陪同制定計畫；其他服務包括，為沒有銀行帳戶的個人及家庭開戶，提供基礎金融教育，在線平台和講座會協助民眾制定預算，並介紹疫情 後個人可能面對的財務問題，有效規避風險。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)說，當前民眾比往常更需要理財輔導，新冠疫情和通貨膨脹對個人經濟生活的影響極大，專業諮詢師將幫助市民更好的管理財務，緩解個人經濟壓力，也有助於整個城市的經濟發展，進一步鼓勵民眾重新就業。

華府金融服務中心地址： 2907 Martin Luther King Jr Ave. SE，民眾可致電(202)231-7984預約實體或線上諮詢；維州和馬州也有相似的服務中心。