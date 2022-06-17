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水門事件50年 體驗醜聞酒店房1晚1972元

記者張筠╱華盛頓報導
1972年6月17日水門酒店遭人入侵，隨後爆出與時任總統尼克森有關的政治竊聽醜聞。（水門酒店提供）
1972年6月17日水門酒店遭人入侵，隨後爆出與時任總統尼克森有關的政治竊聽醜聞。（水門酒店提供）

位於波多馬克河畔(Potomac River)的華府水門綜合大樓(Watergate)在50年前的今日發生一起震盪全國的事件，終止時任總統尼克森(Richard Nixon)的政治生涯，也改寫美國政治的走向，如今該建築群所在的社區也吸引民眾駐足瀏覽，50周年紀念日當天也推出遊覽項目，當年抓捕入侵者的兩名警員為公眾導覽。

1972年6月17日民主黨全國委員會位於水門綜合建築群的總部被人侵入，嫌疑人在辦公室安裝竊聽器並偷拍文件，隨後發現此事與時任總統尼克森有關，入侵者的資金來源是尼克森競選連任的相關籌款，該案發生後，尼克森又多次試圖掩蓋與他相關的不合法行為，經過一系列司法訴訟後，最高法院判決尼克森須交出竊聽錄音帶，尼克森也在1974年辭去總統職務，69名政府官員被起訴，其中48人被定罪，此政治醜聞即為「水門事件」，又稱「水門醜聞」。

水門綜合建築群在「水門事件」發生前就受到關注，該歐式風格的建築群在60年代末至70年代初分階段建成，共有辦公樓、公寓和酒店五棟建築，該建築群的外觀與當時華府的多數樓房風格相異，因此非常突出、顯眼。

竊聽醜聞在1970年代末一度成為水門酒店的賣點，該酒店後來暫關七年，耗資1億2500萬元的翻新完成後，於2015年重開；該酒店市場營銷發言人勒阿里(Ali Le)說，翻新工程既保存水門酒店獨特設計，存留歷史，也讓整座建築煥然一新。

今年6月17日標誌「水門事件」的50周年，為紀念此歷史案件，該酒店邀請當年抓獲入侵者的兩名華府警員利普爾(Paul Leeper)和布萊特(John Barrett)，為民眾導覽水門酒店，民眾也可在6月訂票體驗案件發生的「醜聞房間」(Scandal Room)，1972元的定價也極具紀念意義。

水門綜合建築群的名字有許多來源，包括傑佛遜紀念堂(Jefferson Memorial)附近的水門牌面，以及林肯紀念堂(Lincoln Memorial)西側台階曾以「水門」命名，該台階在1935年至1966年是戶外音樂會的場所，1942至1966年華府西北部的一家餐廳也名為「水門旅店」(Water Gate Inn)。

水門事件改寫尼克森的政治生涯，這一醜聞也成為水門酒店的賣點。圖為當年案件爆發的「...
水門事件改寫尼克森的政治生涯，這一醜聞也成為水門酒店的賣點。圖為當年案件爆發的「醜聞房間」。（水門酒店提供）

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