華府紀錄片影展開幕 明年起年年舉辦

華府15日舉行紀錄片影展「DC/DOX Festival」，探討人權、言論自由、藝術文化等多元社會議題。（取自影展官網）

華府15日舉行紀錄片影展 「DC╱DOX Festival」，展映「水門事件」的紀錄短片「瑪莎米邱效應」(The Martha Mitchell Effect)以及另外六部探討人權、言論自由、藝術文化等多元社會議題的紀實作品，主辦單位並宣布，從2023年起將每年舉行紀錄片文化節。

該影展聯合創始人斯提尼(Sky Stiney)表示，這次的全新嘗試一方面是為慶祝疫後各項文藝活動的恢復，同時也紀念「水門事件」50年，更重要的是為明年啟動更大規模的紀錄片文化節鋪路，屆時將邀請紀錄片製作人與觀眾對話。

「瑪莎米邱效應」講述「水門事件」第一吹哨人瑪莎．米邱的故事，美國前總統尼克森曾說，如果不是瑪莎，「水門事件」根本不會發生，為了讓她噤聲，尼克森政府在對外宣傳中將瑪莎塑造成一位瘋女子，此紀錄短片旨在讓觀眾從瑪莎的女性視角重新看待「水門事件」。

該影展也主推紀錄分娩過程的「餘震」(Aftershock)，該片著眼於孕婦的健康危機，密切關注兩個家庭的年輕女性，探討少數族裔生育面臨資源不平等的問題；新聞紀錄片「瀕危」(Endangered)講述四位記者在巴西、墨西哥 、美國的工作狀態，討論新聞自由及民主議題，斯提尼說，如今新聞信息傳播受到不同程度的壓制，部分地區領導人公然限制媒體和民眾言論，此紀錄片呈現了新聞行業的下滑與不堪。

特寫創作歌手里奧納德．柯恩的紀錄片「哈利 路亞」(Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song)，從他享譽國際的讚美詩歌切入，介紹個人成長經歷和音樂創作旅程，讓熱愛音樂的觀眾深入了解他的心路歷程，拉近與聽眾關係；關於重金屬音樂的作品「Sirens」講述中東第一支全女性重金屬樂隊，展示女性在友誼、愛情、才華等方面的態度，探討她們在藝術文化領域面臨的誤解及社會問題。

紀錄片「Riotsville, USA」涉及司法公正議題，通過國民兵(National Guard)在訓練時所拍攝的畫面，回顧60年代後期非裔群體受到的鎮壓和歧視；另一部與當今社會息息相關的紀錄片「Sophia」探討機器人和人工智慧，帶領觀眾與Sophia機器人的發明者漢森(David Hanson)一同探討機器人意識、人權、科技對人類社會的影響。