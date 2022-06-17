我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA勇士封王 柯瑞哭了 榮耀拿下生涯首座總冠軍賽MVP

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

華府紀錄片影展開幕 明年起年年舉辦

記者張筠╱華盛頓報導
華府15日舉行紀錄片影展「DC/DOX Festival」，探討人權、言論自由、藝術文化等多元社會議題。（取自影展官網）
華府15日舉行紀錄片影展「DC/DOX Festival」，探討人權、言論自由、藝術文化等多元社會議題。（取自影展官網）

華府15日舉行紀錄片影展「DC╱DOX Festival」，展映「水門事件」的紀錄短片「瑪莎米邱效應」(The Martha Mitchell Effect)以及另外六部探討人權、言論自由、藝術文化等多元社會議題的紀實作品，主辦單位並宣布，從2023年起將每年舉行紀錄片文化節。

該影展聯合創始人斯提尼(Sky Stiney)表示，這次的全新嘗試一方面是為慶祝疫後各項文藝活動的恢復，同時也紀念「水門事件」50年，更重要的是為明年啟動更大規模的紀錄片文化節鋪路，屆時將邀請紀錄片製作人與觀眾對話。

「瑪莎米邱效應」講述「水門事件」第一吹哨人瑪莎．米邱的故事，美國前總統尼克森曾說，如果不是瑪莎，「水門事件」根本不會發生，為了讓她噤聲，尼克森政府在對外宣傳中將瑪莎塑造成一位瘋女子，此紀錄短片旨在讓觀眾從瑪莎的女性視角重新看待「水門事件」。

該影展也主推紀錄分娩過程的「餘震」(Aftershock)，該片著眼於孕婦的健康危機，密切關注兩個家庭的年輕女性，探討少數族裔生育面臨資源不平等的問題；新聞紀錄片「瀕危」(Endangered)講述四位記者在巴西、墨西哥、美國的工作狀態，討論新聞自由及民主議題，斯提尼說，如今新聞信息傳播受到不同程度的壓制，部分地區領導人公然限制媒體和民眾言論，此紀錄片呈現了新聞行業的下滑與不堪。

特寫創作歌手里奧納德．柯恩的紀錄片「哈利路亞」(Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song)，從他享譽國際的讚美詩歌切入，介紹個人成長經歷和音樂創作旅程，讓熱愛音樂的觀眾深入了解他的心路歷程，拉近與聽眾關係；關於重金屬音樂的作品「Sirens」講述中東第一支全女性重金屬樂隊，展示女性在友誼、愛情、才華等方面的態度，探討她們在藝術文化領域面臨的誤解及社會問題。

紀錄片「Riotsville, USA」涉及司法公正議題，通過國民兵(National Guard)在訓練時所拍攝的畫面，回顧60年代後期非裔群體受到的鎮壓和歧視；另一部與當今社會息息相關的紀錄片「Sophia」探討機器人和人工智慧，帶領觀眾與Sophia機器人的發明者漢森(David Hanson)一同探討機器人意識、人權、科技對人類社會的影響。

關於「水門事件」的紀錄短片「瑪莎米邱效應」是華府紀錄片影展的主打作品，紀念該事件...
關於「水門事件」的紀錄短片「瑪莎米邱效應」是華府紀錄片影展的主打作品，紀念該事件50周年。（取自影展官網）

影展 哈利 墨西哥

上一則

芝市撥款千萬 加強社區心理健康服務

下一則

搶監護權 伊州狠父溺死3幼兒 「如果我不能擁有他們，你也不能」

延伸閱讀

助低收戶繳房貸 華府提撥5000萬購房援助金

助低收戶繳房貸 華府提撥5000萬購房援助金
NBA／「林來瘋」10周年紀錄片本周首映 林書豪談創傷

NBA／「林來瘋」10周年紀錄片本周首映 林書豪談創傷
「每方面都有分歧」 美駐中大使：美中關係50年來最糟

「每方面都有分歧」 美駐中大使：美中關係50年來最糟
國會暴動聽證 驕傲男孩紀錄片未公開畫面將曝光

國會暴動聽證 驕傲男孩紀錄片未公開畫面將曝光
白宮秋季起實習將支薪 每周750元

白宮秋季起實習將支薪 每周750元

熱門新聞

在紀夢奇命案中，奈特傾注全力申張正義。(布恩郡檢察官辦公室)

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

2022-06-16 14:23
20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
桑圖立因為在兄弟會飲用過量酒精，造成終身癱瘓且失明。(youtube截圖)

密大兄弟會 強灌新生伏特加致癱瘓失明

2022-06-10 11:53
德州奧斯汀查維斯湖邊的房子，銷售近200萬元。(RealtyAustin.網頁)

200萬買房 德州、加州差很大 奧斯汀屋況遠優於洛杉磯

2022-06-13 02:15
馬斯克將成為世界上第一位兆億富豪。(美聯社)

2024年 馬斯克將成為世界上第一位兆億富豪

2022-06-13 20:10

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法