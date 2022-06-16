維州檢察長：公校阻性侵調查無法律根據

維州 勞登郡(Loudoun County)公校 上月向法院申請臨時禁令，控訴州長楊京(Glenn Youngkin)越權干涉公校對兩起性侵 案的調查，維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)15日表示，公校此舉「毫無法律根據」，因此他已提交動議要求法院駁回公校要求。

勞登郡公校去年接連發生兩起性侵案件，15歲的跨性別少年侵犯兩所高中的女同學，公校官員的處理方式遭多方質疑，楊京政府要求徹查此事，追究公校相關人員，邁爾斯4月奉命召集大陪審團(special grand jury)，推動州府調查。

但勞登郡公校5月向該郡巡迴法院提出民事訴訟，稱州長越權干涉公校的調查，向法院申請臨時禁令，阻止組織大陪審團；邁爾斯15日提出動議，要求法院駁回公校訴訟，稱勞登郡公校試圖阻礙一項合法的刑事調查，申請臨時禁令「毫無法律根據」，且反映公校官員錯誤理解陪審團的作用，「實情肯定要通過調查才能知曉，陪審團必然有權徹查涉嫌非法的活動及行為。」

勞登郡公校在訴訟文件中指出，州府已握有大量資料，包括勞登郡公校跨性別規定的相關資料及人員、關於師生特殊需求的教學調整及規定、以及師生在社交平台對此議題的言論內容等，調查範圍遠超過任何可能的犯罪行為，因此要阻止州府繼續越權。

勞登郡公校的代表律師也稱，被傳喚的家庭和學生已受到很多干擾，陪審團介入將進一步擾亂師生情緒，也影響公校系統的穩定。

邁爾斯表示，公校限制調查範圍的動機反映官員有所隱瞞，且正在進行的刑事調查不應被民事案件的禁令阻止，他說陪審團介入公校運作是基於調查需要，公校所謂的「調查干擾學校師生」的說法也是推測性，州府調查也不存在威脅公校員工、師生或家長的情況。

勞登郡巡迴法院將於7月11日聽取雙方陳述，決定是否禁止陪審團調查。