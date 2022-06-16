助低收戶繳房貸 華府提撥5000萬購房援助金

華府推5000萬元的購房援助基金，協助受疫情衝擊嚴重的低收入民眾購房，提升住房平等。（記者張筠╱攝影）

華府 近日推出5000萬元的購房援助基金，幫助受新冠疫情 衝擊嚴重的低收入 民眾還房貸，並繳納購房手續費、保險和水電費等，藉此推動華府經濟發展，並於疫情後重整住房資源，提升住房平等，符合資格者可於22日起申請。

根據市府說明，申請該援助基金的低收入民眾須證明疫情導致經濟困難，且接受援助的房產須為自住使用，而「低收入」的定義為年收入比全市平均家庭收入的中位數低一倍，或四口之家的年收入不到14萬2300元，民眾須滿足以上至少一項才可申請。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，鼓勵民眾擁有房產資源是穩固華府經濟的重要方式，此前華府已推出「購房首付援助計畫」、針對非裔社區的購房強化補貼、「安全住家」(Safe at Home)等項目，「現推出的全新購房援助將促進華府住房資源平等」。

包瑟表示，去年市府住房及社區發展局已在第七、八區試行住房援助補貼，撥款近50萬元幫助110名申請者完成購房，如今正式推出5000萬元的新項目，22日起開放全市各區符合條件者申請，詳情及申請可在周一至周五致電(202)540-7407，或登錄https://bit.ly/39p8Gh8。