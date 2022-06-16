我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

助低收戶繳房貸 華府提撥5000萬購房援助金

記者張筠╱華盛頓報導
華府推5000萬元的購房援助基金，協助受疫情衝擊嚴重的低收入民眾購房，提升住房平等。（記者張筠╱攝影）
華府推5000萬元的購房援助基金，協助受疫情衝擊嚴重的低收入民眾購房，提升住房平等。（記者張筠╱攝影）

華府近日推出5000萬元的購房援助基金，幫助受新冠疫情衝擊嚴重的低收入民眾還房貸，並繳納購房手續費、保險和水電費等，藉此推動華府經濟發展，並於疫情後重整住房資源，提升住房平等，符合資格者可於22日起申請。

根據市府說明，申請該援助基金的低收入民眾須證明疫情導致經濟困難，且接受援助的房產須為自住使用，而「低收入」的定義為年收入比全市平均家庭收入的中位數低一倍，或四口之家的年收入不到14萬2300元，民眾須滿足以上至少一項才可申請。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，鼓勵民眾擁有房產資源是穩固華府經濟的重要方式，此前華府已推出「購房首付援助計畫」、針對非裔社區的購房強化補貼、「安全住家」(Safe at Home)等項目，「現推出的全新購房援助將促進華府住房資源平等」。

包瑟表示，去年市府住房及社區發展局已在第七、八區試行住房援助補貼，撥款近50萬元幫助110名申請者完成購房，如今正式推出5000萬元的新項目，22日起開放全市各區符合條件者申請，詳情及申請可在周一至周五致電(202)540-7407，或登錄https://bit.ly/39p8Gh8。

華府 低收入 疫情

上一則

新州駕駛外州違規 議員提案不給開單

下一則

10年來首次 芝中途機場高溫達100℉

延伸閱讀

司法部檔案揭露 台方花錢找華府2公關 助台美外交

司法部檔案揭露 台方花錢找華府2公關 助台美外交
「 加州房貸救濟計劃」降低收入門檻 擴大申請資格

「 加州房貸救濟計劃」降低收入門檻 擴大申請資格
30年房貸利率1周暴漲至6.28% 2013年以來之最

30年房貸利率1周暴漲至6.28% 2013年以來之最
大華府油價續飆 華府、馬州破5元

大華府油價續飆 華府、馬州破5元

班克斯藝術展 6月23日起亮相華府華埠

班克斯藝術展 6月23日起亮相華府華埠

熱門新聞

20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
桑圖立因為在兄弟會飲用過量酒精，造成終身癱瘓且失明。(youtube截圖)

密大兄弟會 強灌新生伏特加致癱瘓失明

2022-06-10 11:53
喬州汽油價格持續飆升。(記者林昱瑄／攝影)

喬州油價雖創新高 仍是全美最便宜

2022-06-08 02:12
德州奧斯汀查維斯湖邊的房子，銷售近200萬元。(RealtyAustin.網頁)

200萬買房 德州、加州差很大 奧斯汀屋況遠優於洛杉磯

2022-06-13 02:15

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚