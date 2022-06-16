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維州費郡交通資源不均 威脅移民安全

記者張筠╱維州報導

近日一份報告顯示，維州費郡福斯教堂市(Falls Church)許多移民群體對於在社區步行或騎行，感覺安全受到威脅，移民們稱交通資源分配存在族裔不公問題，敦促費郡政府和維州運輸廳提升繁忙路段的行人設施和自行車道。

監督大華府交通安全的「智慧成長聯盟」(Coalition for Smarter Growth，簡稱CSG)和移民維權團體CASA今年稍早發布問卷，調查族裔多元費郡的交通狀況，近日公布的結果顯示，2021年福斯教堂市共有八名行人在Leesburg Pike交通要道被車撞，包括一名68歲婦人身亡，警方表示該婦人因沒有人行道而走在馬路邊，不幸被撞死。

CSG的北維州代表布理希(Sonya Breehey)說，該婦人的悲劇反映移民群體日常面對的風險，「移民群體常步行、乘公車、騎自行車，面臨的交通風險比其他群體多。」調查也顯示女性步行比率高於男性，且73%的女性表示獨自過馬路令人不安，主要原因包括道路照明不夠，人行道不足，也缺乏斑馬線等安全穿行的指示。

費郡政府目前正在與維權團體和社區代表商討提升道路安全的措施，短期舉措包括增添臨時照明，給居民提供反光膠帶、螢光背心等資源，長期方法則為完善夜間的行人安全設施，增建自行車道，增設給司機提示的行人標誌等。

費郡監察委員格羅斯(Penelope Gross)說，最終的改進方法還是得敦促維州運輸廳調降各路段的限速，他表示，目前州府已在收集Leesburg Pike附近社區的民意，將根據民眾出行習慣和需求改進人行道和自行車道的設計。

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