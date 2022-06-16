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樂高維州設新廠 將創造1760份工作

記者張筠╱維州報導
樂高新工廠將進駐維州，成為在美東最大的據點，將給維州創造1760份就業機會。（樂高公司提供）
樂高新工廠將進駐維州，成為在美東最大的據點，將給維州創造1760份就業機會。（樂高公司提供）

全球最大的玩具製造商樂高(Lego)15日宣布將投資逾10億元在維州設立新工廠，成為樂高在美東最大的據點，藉此解決美國玩具市場的供應鏈問題，維州州長楊京(Glenn Youngkin)表示，此計畫將給維州帶來1760個工作崗位，州府將對其提供7500萬元的補助。

楊京政府表示，與樂高合作雙贏互惠，州府將提供5600萬元的招聘及投資補助，另外有1900萬元的企業發展協助金，與此同時，樂高將替維州創造1760份就業機會，位於維州Chesterfield郡的新工廠也將成為美東樂高生產的最大據點，促進該郡的交通建設。

美國是樂高最大的市場之一，維州的新工廠將是該公司在全球第七、也是在美國第二個工廠，緩解美國在疫情後所面臨的供應鏈緊縮問題，目前美國的樂高供應都來自墨西哥的工廠；維州的新工廠也將使用太陽能技術，實現「碳中和」(carbon-neutral)目標。

維州新工廠的建設預計今秋啟動，目標在2025年投入使用，預計占地170萬平方呎，樂高公司也計畫在工廠落成前，於附近社區建立臨時設施，聘用500名員工推動樂高玩具生產。

維州 投資 供應鏈

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