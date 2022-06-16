我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

緩解網路使用壓力 專家8招提升效率

記者張筠╱華盛頓報導

新冠疫情提高網路在民眾生活中的比重，從辦公、學習、看診到購物、社交、娛樂，幾乎所有活動都能在線上完成，不過許多民眾因此感到壓力極大，生活與工作混為一體對身心健康帶來衝擊，也降低做事效率。

為幫助民眾解決「線上生活」壓力大、效率低的困擾，2022年最有創意及影響力的225名科技從業者和創業人士總結八個建立良好網路習慣的方法。

1.將社交軟件整理收藏在特定資料夾：「民主與科技中心」總裁吉弗斯(Alexandra Reeve Givens)說，社交平台擅長吸引用戶注意力，若軟件處於電子設備的顯眼位置，用戶更容易點開，將這類軟件整理至固定資料夾，有助於減少我們的使用時間。

2.使用網頁來瀏覽社交平台：若民眾仍發現在手機上使用社交軟件的時間過長，可刪除軟件，使用網頁版瀏覽，以增加登錄步驟、關閉消息提醒等方法來控制使用時間，也能避免工作被社交打斷。

3.關閉消息提醒：加州大學爾灣分校的一份研究顯示，若思維被打斷，一個人平均需要23分鐘重新集中注意力，民眾可關閉短信、電話、外送軟件等與工作無關的提示，在特定時間可關閉手機或啟用免打擾模式。

4.減少查看郵件的次數：很多民眾頻繁查看郵件，但實際與工作相關的內容少之又少，許多民眾表示居家辦公最頭疼的就是郵件交流，不僅效率低，還容易占用午休或下班時間。

5.將工作時間切割，分配處理零碎任務：設置15至30分鐘的工作時長，集中注意力完成一項任務，而後有 5到10分鐘的休息時間，避免一心二用，否則工作效率低，也容易導致身心疲憊。

6.將代辦事項用筆寫下：華府創業者貝爾(Shelly Bell)說，紙筆在科技時代並不過時，電子化提供方便的同時也剝奪了一部分成就感，書寫能幫助釐清思路，完成後畫掉也能產生更多滿足感。

7.避免同時使用多項電子產品：網路發達後民眾在看電視時也會瀏覽手機或平板，多屏幕的習慣不利於集中注意力，娛樂休閒的效果也會打折扣。

8.在孩子面前用手機時要明確使用目的：成年人在使用電子產品方面要成為孩子的榜樣，避免讓他們形成「父母時刻在用手機」的印象，否則不利於家庭和睦。

手機 加州大學 疫情

上一則

等待16個月 建商毀約加價 屋主新屋舊屋兩頭落空

下一則

樂高維州設新廠 將創造1760份工作

延伸閱讀

洛縣華人區多戶郵箱慘遭竊取 車內物品也被偷

洛縣華人區多戶郵箱慘遭竊取 車內物品也被偷
有症狀卻快篩陰 專家：檢測方法錯

有症狀卻快篩陰 專家：檢測方法錯
FDA專家建議6-17歲接種莫德納 臨床未發現心肌炎案例

FDA專家建議6-17歲接種莫德納 臨床未發現心肌炎案例
「AI有自我意識」 谷歌工程師：機器人具7歲童認知力

「AI有自我意識」 谷歌工程師：機器人具7歲童認知力
為何有些人已出現新冠症狀 檢測結果卻是陰性

為何有些人已出現新冠症狀 檢測結果卻是陰性

熱門新聞

20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
桑圖立因為在兄弟會飲用過量酒精，造成終身癱瘓且失明。(youtube截圖)

密大兄弟會 強灌新生伏特加致癱瘓失明

2022-06-10 11:53
喬州汽油價格持續飆升。(記者林昱瑄／攝影)

喬州油價雖創新高 仍是全美最便宜

2022-06-08 02:12
德州奧斯汀查維斯湖邊的房子，銷售近200萬元。(RealtyAustin.網頁)

200萬買房 德州、加州差很大 奧斯汀屋況遠優於洛杉磯

2022-06-13 02:15

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚