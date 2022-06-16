緩解網路使用壓力 專家8招提升效率

新冠疫情 提高網路在民眾生活中的比重，從辦公、學習、看診到購物、社交、娛樂，幾乎所有活動都能在線上完成，不過許多民眾因此感到壓力極大，生活與工作混為一體對身心健康帶來衝擊，也降低做事效率。

為幫助民眾解決「線上生活」壓力大、效率低的困擾，2022年最有創意及影響力的225名科技從業者和創業人士總結八個建立良好網路習慣的方法。

1.將社交軟件整理收藏在特定資料夾：「民主與科技中心」總裁吉弗斯(Alexandra Reeve Givens)說，社交平台擅長吸引用戶注意力，若軟件處於電子設備的顯眼位置，用戶更容易點開，將這類軟件整理至固定資料夾，有助於減少我們的使用時間。

2.使用網頁來瀏覽社交平台：若民眾仍發現在手機 上使用社交軟件的時間過長，可刪除軟件，使用網頁版瀏覽，以增加登錄步驟、關閉消息提醒等方法來控制使用時間，也能避免工作被社交打斷。

3.關閉消息提醒：加州大學 爾灣分校的一份研究顯示，若思維被打斷，一個人平均需要23分鐘重新集中注意力，民眾可關閉短信、電話、外送軟件等與工作無關的提示，在特定時間可關閉手機或啟用免打擾模式。

4.減少查看郵件的次數：很多民眾頻繁查看郵件，但實際與工作相關的內容少之又少，許多民眾表示居家辦公最頭疼的就是郵件交流，不僅效率低，還容易占用午休或下班時間。

5.將工作時間切割，分配處理零碎任務：設置15至30分鐘的工作時長，集中注意力完成一項任務，而後有 5到10分鐘的休息時間，避免一心二用，否則工作效率低，也容易導致身心疲憊。

6.將代辦事項用筆寫下：華府創業者貝爾(Shelly Bell)說，紙筆在科技時代並不過時，電子化提供方便的同時也剝奪了一部分成就感，書寫能幫助釐清思路，完成後畫掉也能產生更多滿足感。

7.避免同時使用多項電子產品：網路發達後民眾在看電視時也會瀏覽手機或平板，多屏幕的習慣不利於集中注意力，娛樂休閒的效果也會打折扣。

8.在孩子面前用手機時要明確使用目的：成年人在使用電子產品方面要成為孩子的榜樣，避免讓他們形成「父母時刻在用手機」的印象，否則不利於家庭和睦。