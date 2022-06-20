波特那&蘇爾律師事務所談「如何避免在馬里蘭州人行橫道法的錯誤」

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許多馬里蘭州的人都知道，他們在穿過十字路口時應該走在人行橫道內。但是，大多數人不知道不這樣做的潛在後果，以及州法律中的許多細微差別，例如共同疏忽對行人和人行橫道的影響。

事實上，傷害律師每天都面臨著人行橫道事故案件的嚴重後果。這篇文章討論了一些關於如何避免在馬里蘭州人行橫道法的錯誤方面的提示。

了解馬里蘭州的人行橫道法

在馬里蘭州，人行道在街道的盡頭處存在人行橫道。因此，有兩種類型的人行橫道。第一個是“標記的人行橫道”。第二個，也是不太為人所知的，是“無標記的人行橫道”。

馬里蘭州法律將無標記的人行橫道定義為“從路緣開始測量，在2條或多條任何類型的道路相交或連接的任何地方，位於人行道側線(延續) 或連接範圍內的道路部分，從道路的邊緣。”換句話說，人行橫道的存在不必在街道兩側都有標記的路徑或人行道。

如果人行道接近街道並結束，即使街道對面沒有人行道，在人行道延伸到街道的地方也會存在一條沒有標記的人行橫道。因此，在未標記的區域，車禍 受害者擁有先行權。

行人也應該知道，他們不能斜著穿過十字路口，除非有一個十字路口裝置不僅允許行人斜穿過十字路口，而且還向行人發出信號。此外，法律要求行人走在人行橫道的右半邊。

對於亂穿馬路的行人，馬里蘭州對行人負有高度的注意義務。這意味著不使用人行橫道過馬路的行人，有責任確保沒有汽車撞到他們。

這一點很重要，因為許多人認為車輛的擁有者有責任不撞到行人。然而，在人行橫道以外的地方過馬路時，行人有責任不被車輛撞到。因此，在人行橫道外發生的行人事故，往往導致此類車禍受害者無法獲得人身傷害賠償。

保護您的賠償權

馬里蘭州是少數幾個要求其行人事故律師面對共同過失規則的州之一。根據馬里蘭州共同過失法，如果被他人傷害的人，因疏忽導致導致他們受傷的車禍，則該人完全無法向碰撞中傷害他們的一方追償。在行人被汽車撞到的情況下，這意味著如果行人未能遵守有關過馬路的適當道路規則，行人在向馬里蘭州法院尋求公道時，可能在他們的人身傷害索賠中會敗訴。

由於馬里蘭州的共同疏忽法，即使是最好和最有經驗的行人事故律師，如果受害者在過馬路時疏忽大意，也無法幫助受害者在車禍案件中獲得賠償。因此，重要的是要知道行人在過馬路時應確保在人行橫道內行走並遵守交通信號。

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