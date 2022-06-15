大華府油價續飆 華府、馬州破5元

馬州平均每加侖汽油本周突破5元，維州也將近4.9元。（記者張筠／攝影）

全美油價 持續攀升，華府和馬州 平均每加侖普通汽油本周都已超過5元，維州 相對便宜一些，但也將近4.9元，民眾通勤壓力增大，專家預計夏天旅遊旺季將加速油價上漲，推薦民眾拼車出行，清潔能源的倡議者也藉此推廣新興代步工具。

根據油價追蹤網站GasBuddy14日的數據，全美油價已連續八周上升，14日平均每加侖油價比一周前增長15.7分，美國汽車協會(AAA)表示當前油價創2000年來的新高，大華府地區也不例外，馬州平均油價本周突破5元。

AAA數據顯示，華府普通汽油平均每加侖5.25元，馬州5.02元，維州4.86元，許多民眾上班通勤壓力增加，因多數公司陸續要求員工返回實體辦公，早晚高峰車輛增多，維州華裔居民劉彤新表示，「令人熟悉的壅堵場景重現」，但塞車比以往更「煩躁」，「塞車耗油，油價又升不停，以後可能不得不考慮使用大眾交通工具了」，疫情前公司提供免費車位，現在恢復實體辦公卻不給車位，「雖然不用每天到公司，但通勤成本大大增加。」

GasBuddy分析師德哈恩(Patrick De Haan)說，未來油價增長將放緩，但上升趨勢會因旅遊旺季和疫情後供應鏈緊縮而持續，加上夏天颶風季將至，全美部分地區的油價也可能驟增，他預估民眾的工作狀態和生活習慣會慢慢改變，清潔能源的倡議者也藉機推廣新興代步工具，包括電動公車等。