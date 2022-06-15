線上免費學音樂 馬州華生黃佳琳DoReMi譜新樂章

黃佳琳今年夏季即將赴哈佛大學和新英格蘭音樂學院，攻讀經濟與音樂的本碩雙學位。（黃佳琳提供）

馬州 華裔高中生黃佳琳(Amy Hwang)2020年創建免費音樂家教網站「Do Re Mi Project」，兩年多來吸引全美各地和海外上千名年輕人參與，提供的課程數量更從2000堂擴展至逾1萬2000堂，黃佳琳也因此決定進入大學後不放棄音樂夢，暑假過後她進入哈佛大學和新英格蘭 音樂學院，攻讀經濟與音樂的學士與碩士雙學位。

黃佳琳父母來自台灣，她在美國出生長大，五歲學鋼琴，六歲學長笛，十幾年來一直與音樂相伴，她在樂團裡認識許多好友，而音樂也給她觀察社會的獨特視角，她發現很多家庭付不起音樂學費，許多家長沒時間送孩子學音樂，因此在2020年2月創辦免費家教網站「Do Re Mi Project」(https://bit.ly/3QlsHWI)，邀請朋友做志願家教，自己也親身包辦教學、聯絡師生、安排課表等所有工作，一點一滴拓展音樂事業。

除在線課程，Do Re Mi Project也提供音樂獎學金，推出文化產品，並開通YouTube頻道。（取自Do Re Mi官網）

疫情 給社會帶來諸多消極影響，但黃佳琳很慶幸兩年多來「Do Re Mi」能成為熱愛音樂者的另一選擇，大家對線上教學的接受度也因疫情更高，因此學生和家教人數都迅速增長。

目前「Do Re Mi」已提供1萬2000多堂課，參與人數超過1000人，影響範圍不僅在美國多州，更有來自加拿大、巴西、台灣、中國大陸、日本等地區的學生和家教，學員們還到療養院做公益表演，並有YouTube頻道，分享表演及各種趣味音樂視頻，還有「如何成為一名音樂人」等講座分享，該頻道如今已有超過300萬人訂閱。

除了在線輔導課程，「Do Re Mi」也邀請大型樂團的專業音樂人給家教們輔導，讓志願分享音樂才能的年輕人，也能從此平台持續精進，獲得更多機會，「Do Re Mi」也推出音樂獎學金，目前已有4000多人受益；黃佳琳也啟動品牌文化店，推出「Do Re Mi」T恤衫、布袋、貼紙等周邊產品。

Do Re Mi Project創立於2020年2月，如今師生有來自全美各地和海外地區的上千人。（取自Do Re Mi官網）

在創建「Do Re Mi」之初黃佳琳並未料到能有如此影響力，「一開始想若能發展至馬州各地就很滿足了，現在的成果遠超預期」，她在欣喜之餘也更認真、務實的打造「Do Re Mi」，「希望初創當時有更長遠的計畫，能把每個細節照顧得更好」，因此她現在也更勤懇的耕耘。

兩年多來黃佳琳因「Do Re Mi」獲得諸多成長，包括與政府機構交流、處理保險稅務等，雖然兼顧教學和行政工作壓力很大，但這也讓她學會保持創意和耐心，時間規畫和待人接物也更成熟，「遇到音樂同好、見證學生們的成長，對我也是莫大的激勵。」

經營該事業讓黃佳琳發現音樂和學術能結合並進，「曾經糾結未來要選什麼專業，但Do Re Mi讓我找到興趣和專業的結合點，相信這兩年多來的經驗也會幫助我的大學課業。」

黃佳琳今年夏季將赴哈佛大學和新英格蘭音樂學院(New England Conservatory)攻讀經濟與音樂的五年本碩雙學位，該項目每年只招七至九名學生，「未來希望能領導、管理一個樂團，也盼望能更深入推動公益事業。」