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華府亞裔藝術館 7月3日前放映韓國電影

記者張筠／華盛頓報導
2022華府韓國電影文化節免費展映活動持續至7月3日，實體和線上結合放映「茲山魚譜」、「女判事」等多部經典影視。（取自電影節官網）
2022華府韓國電影文化節免費展映活動持續至7月3日，實體和線上結合放映「茲山魚譜」、「女判事」等多部經典影視。（取自電影節官網）

華府史密森尼學會旗下的亞裔藝術博物館(National Museum of Asian Art)近日推出韓國電影文化節，時隔兩年，該博物館重新向公眾開放，以實體和線上結合的方式帶領民眾認識亞裔文化，放映作品包括2021年獲得多項大獎的韓國黑白歷史電影「茲山魚譜」(The Book of Fish)，以及多部女導演作品。

2022年華府韓國電影文化節完全免費，活動持續至7月3日，民眾可直接在網上觀影，也可訂票到博物館觀看，重點推廣的影片為6月25日下午2時放映的「茲山魚譜」，該黑白歷史電影改編自真實故事，講述朝鮮王朝後期文臣被流放到偏遠地區時，與當地漁夫相遇的故事，這部作品2021年獲第42屆青龍獎最佳劇本、最佳男主角、最佳攝影與燈光、最佳剪輯、最佳音樂等五項大獎。

本次電影節也重點講述韓國社會中的女性角色，放映三部女導演的作品，包括6月17日至7月3日在線上放映的「女判事」(A Woman Judge)、6月24日晚7時實體放映的「致敬」(Hommage)、以及6月26日下午1時實體放映的「獨自生活的人們」(Aloners)。

近幾年深受大眾喜愛的韓國導演洪尚秀的兩部作品，近日也在華府亞裔藝術博物館放映，洪尚秀2021年憑藉黑白電影「Introduction」在第71屆柏林國際電影節上獲得最佳編劇銀熊獎，該片通過三個段落講述一名青年尋找父親、愛人和母親的故事；洪尚秀擅長挖掘男女情感，他的作品「在你面前」(In Front of Your Face)將看似日常的男女互動處理得非常細膩，並用韻味十足的對白帶出生命與死亡的頓悟。

電影節詳情及訂票：https://bit.ly/3zBdx9D。

電影 博物館 導演

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