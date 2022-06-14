大華府野生動物夏季出沒頻繁 留意安全

馬州和維州許多民眾近日看見黑熊出沒，野生動物專員表示夏季是黑熊交配繁殖的季節，年輕黑熊也會搶占地盤。（讀者提供）

近日大華府 許多民眾頻繁見到土狼(coyote)、狐狸、黑熊等野生動物的蹤跡，還有民眾在華府騎行時遭火雞攻擊，野生動物專家表示，由於手機、監控和網路的發達，民眾容易感覺動物出沒頻繁，不過近幾年大華府野生動物數量的確增加，且到了夏季更為活躍，專家提醒民眾謹慎留意，避免吸引或刺激動物引發傷人事件。

近日華府民眾在騎行時遇到一隻兇猛的火雞，附近路人用手機紀錄此畫面。（讀者提供）

大華府野生動物研究員表示，十至15年前大華府的狐狸或黑熊數量不多，而北維州 上周已有兩次黑熊現蹤，一名阿靈頓居民5日在家附近看見一隻年輕黑熊爬到公寓圍牆上，所幸沒有造成任何意外，馬州 居民上周五也在後院看見黑熊「來訪」。

數據顯示，1940至1950年代期間，大華府地區基本看不到黑熊，而數十年來各地推行動物及環境保護，嚴格管理野生動物捕獵時節，並規畫人口，土狼、黑熊等野生動物近幾年明顯增多。

華府狐狸行蹤增加，動物保護人員及警方提醒民眾注意，避免被咬染疫。（警方提供）

春夏也是動物繁殖的季節，馬州自然及動物保護專員伊洛爾(Brian Eyler)表示，黑熊多在6月繁殖，此季節雌熊會將幼崽「趕出家門」，以便自己外出交配，而小熊也會藉此機會開始獨立、搶占地盤，野生動物的活動增加，會讓民眾感受到牠們的數量增多，近期有黑熊現蹤的包括馬州蒙郡、維州阿靈頓郡、哈維郡等。

一旦面對野生動物，伊洛爾提醒民眾提高警惕，不要刺激或吸引動物靠近，確保垃圾處理得當，夏季在後院燒烤也應注意不要引誘野生動物，餵鳥器(bird feeder)容易吸引黑熊，要及時取下；若看到野生動物在社區出沒，可及時向專業的動物保護人員反映，不要擅自處理。