我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

大華府野生動物夏季出沒頻繁 留意安全

記者張筠／華盛頓報導
馬州和維州許多民眾近日看見黑熊出沒，野生動物專員表示夏季是黑熊交配繁殖的季節，年輕黑熊也會搶占地盤。（讀者提供）
馬州和維州許多民眾近日看見黑熊出沒，野生動物專員表示夏季是黑熊交配繁殖的季節，年輕黑熊也會搶占地盤。（讀者提供）

近日大華府許多民眾頻繁見到土狼(coyote)、狐狸、黑熊等野生動物的蹤跡，還有民眾在華府騎行時遭火雞攻擊，野生動物專家表示，由於手機、監控和網路的發達，民眾容易感覺動物出沒頻繁，不過近幾年大華府野生動物數量的確增加，且到了夏季更為活躍，專家提醒民眾謹慎留意，避免吸引或刺激動物引發傷人事件。

近日華府民眾在騎行時遇到一隻兇猛的火雞，附近路人用手機紀錄此畫面。（讀者提供）
近日華府民眾在騎行時遇到一隻兇猛的火雞，附近路人用手機紀錄此畫面。（讀者提供）

大華府野生動物研究員表示，十至15年前大華府的狐狸或黑熊數量不多，而北維州上周已有兩次黑熊現蹤，一名阿靈頓居民5日在家附近看見一隻年輕黑熊爬到公寓圍牆上，所幸沒有造成任何意外，馬州居民上周五也在後院看見黑熊「來訪」。

數據顯示，1940至1950年代期間，大華府地區基本看不到黑熊，而數十年來各地推行動物及環境保護，嚴格管理野生動物捕獵時節，並規畫人口，土狼、黑熊等野生動物近幾年明顯增多。

華府狐狸行蹤增加，動物保護人員及警方提醒民眾注意，避免被咬染疫。（警方提供）
華府狐狸行蹤增加，動物保護人員及警方提醒民眾注意，避免被咬染疫。（警方提供）

春夏也是動物繁殖的季節，馬州自然及動物保護專員伊洛爾(Brian Eyler)表示，黑熊多在6月繁殖，此季節雌熊會將幼崽「趕出家門」，以便自己外出交配，而小熊也會藉此機會開始獨立、搶占地盤，野生動物的活動增加，會讓民眾感受到牠們的數量增多，近期有黑熊現蹤的包括馬州蒙郡、維州阿靈頓郡、哈維郡等。

一旦面對野生動物，伊洛爾提醒民眾提高警惕，不要刺激或吸引動物靠近，確保垃圾處理得當，夏季在後院燒烤也應注意不要引誘野生動物，餵鳥器(bird feeder)容易吸引黑熊，要及時取下；若看到野生動物在社區出沒，可及時向專業的動物保護人員反映，不要擅自處理。

華府 馬州 維州

上一則

非裔女警長遭解雇 控新州翠登市府歧視

下一則

馬州警員追捕逃犯中槍殉職 今年全美第25位

延伸閱讀

釣國寶魚櫻花鉤吻鮭Po網炫戰果 慘遭警移送法辦

釣國寶魚櫻花鉤吻鮭Po網炫戰果 慘遭警移送法辦
大華府公校 推動金融財務教育

大華府公校 推動金融財務教育
大華府急難救助會 談防範詐騙及隨機殺人

大華府急難救助會 談防範詐騙及隨機殺人
疫後車流回升 大華府通勤壓力增

疫後車流回升 大華府通勤壓力增
大華府中華文化多媒體簡報賽 即起報名

大華府中華文化多媒體簡報賽 即起報名

熱門新聞

20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14
桑圖立因為在兄弟會飲用過量酒精，造成終身癱瘓且失明。(youtube截圖)

密大兄弟會 強灌新生伏特加致癱瘓失明

2022-06-10 11:53

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮