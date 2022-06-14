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馬州警員追捕逃犯中槍殉職 今年全美第25位

記者張筠／馬州報導
希羅德本月22日將迎來42歲生日，但12日卻在執勤追捕逃犯中殉職。（馬州警方提供）
希羅德本月22日將迎來42歲生日，但12日卻在執勤追捕逃犯中殉職。（馬州警方提供）

馬州Wicomico郡一級警員希羅德(Glenn Hilliard)，12日晚在追捕一名逃犯時中槍殉職，20歲的嫌疑人已被拘留，本月即將迎來42歲生日的希羅德，不幸成為今年全美第25位在「執勤時」中槍身亡的執法人員。

專門統計並紀念全國各地殉職人員的「殉職警官紀念頁」(Officer Down Memorial Page)顯示，由於槍枝暴力加劇，疫情衍生的族裔衝突和心理疾病嚴重，凶殺案不斷增多，2021年是美國自「九一一事件」後，殉職警員最多的一年。

今年截至目前全美已有120名警員殉職，其中包括十名女性，除新冠疫情外，導致警員死亡的首要原因是槍枝問題，之前共有24名警員在執勤過程中被射殺，而馬州的希羅德成為第25名，其次是車禍，全國共有14名警員因此殉職。

全國範圍內，警員殉職最多的是德州，今年該州已有24名警員身亡，排名第二的為加州，共八人，並列第三的是阿拉巴馬州和田納西州；維州共有四人，馬州加上希羅德共有三人，聯邦政府的殉職警員有五人。

今年截至目前，全美殉職的警員平均年齡為46歲，從警平均16年2個月；12日於追捕嫌犯時中槍身亡的希羅德，在馬州從警已有16年，本月22日即將迎來42歲生日，他和妻子育有三個孩子，警方和社區民眾紛紛在社交平台上致敬、緬懷。

馬州警察局表示，希羅德12日晚8時25分左右發現一名有多項重罪搜捕令在身的逃犯，步行追趕但不幸在過程中被對方開槍擊中，該逃犯最後被數十名執法人員搜捕抓獲，警方未公布該嫌疑人姓名，馬州州府表示會調查並追究該嫌疑人槍殺希羅德的行為。

阿拉巴馬州 疫情 警察

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