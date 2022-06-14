人手短缺 華府打擊暴力效果有限

華府 近兩年暴力犯罪 增長明顯，今年截至目前已是華府近20年來暴力問題最嚴重的一年，市府因此推出打擊暴力項目，培訓社區專員，但近日一份報告顯示，該項目效果有待商榷，人力不足導致效果欠佳，且市府對各社區的實際暴力情況掌握不夠準確，監督團體質疑該項目無法對症下藥。

華府市長社區安全及參與辦公室(ONSE)近期合作管理推出反暴力的專案人員培訓項目，訓練更多「反暴力專員」(violence interrupter)，深入暴力犯罪比率較高的22個社區，了解民眾訴求，通過語言協調、公開教育 、社區勘查、槍枝管控、心理諮詢等內容降低犯罪率，協助受害者走出創傷，避免社會問題加劇。

不過華府監管部門近日發布的一份報告質疑反暴力專員的效果，稱市府ONSE先前對各社區的實際安全狀況了解不透徹，對暴力案件的定義也不夠清晰，有許多潛在問題沒被關注，反暴力專員就無法深入解決問題。

此外目前市府僅有八名全職和22名兼職的反暴力專員，要勘查22個暴力問題嚴重的社區，人力非常薄弱，實際工作效果也遠不如預期，報告顯示，其中八個須重點處理的社區，分別僅有一名兼職的反暴力專員負責，而另四個社區更只聘有一名全職人員。

雖然包瑟政府去年12月增聘三名反暴力專員，加強高風險社區管理，但ONSE前執行主任麥克法登(Delbert McFadden)說，這些專員重點關注僅是可能犯案的小群體，多數情況是最多只監督五到十人，而不是巡邏整個社區。

不過該調查報告也指，由於多數反暴力專員都來自本地，與社區民眾都有較緊密的關係，工作推進的確比較靈活順暢，ONSE計畫新財年再增全職和兼職共25名反暴力專員，以此優化執法人員的分工。