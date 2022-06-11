大華府急難救助會 談防範詐騙及隨機殺人

大華府急難救助協會近日舉行年會及專題講座。(記者王稚融╱攝影)

大華府急難救助協會近日舉行年會及講座，教導民眾防範詐騙 ，及如何預防隨機殺人事件，同時聚焦討論仇恨犯罪 。

會長呂學明主持年會並向僑胞介紹協會理事，僑教中心主任郭大文致詞，關懷近期南加州華人的槍擊事件，提醒僑胞注意自身安全，對環境保持警惕，隨時反映可疑情況。

第一場講座由駐美代表處警務秘書王正和警官主講預防隨機殺人及防範詐騙，他提出美國槍枝怵目驚心的數字，指出擁有槍枝的數目竟大於擁槍人口。在預防隨機殺人部分，他提出逃(run)、躲(hide)、戰(fight)的措施，詳解實務做法，以影片實例講解錯誤判斷或行為而被害的原因及後果。

此外，王正和表示，要防範詐騙的最基本方式，就是要做到絕不在電話中向任何人透漏個資，他並介紹常見的詐騙手段，與會者也分享被騙經歷。

第二場講座由德拉瓦大學社會與刑事司法學系教授孫懿賢主講亞裔 仇恨犯罪，他以數據說明近年來亞裔被害案件的上升趨勢，回顧美國以政府之名迫害亞裔的法案及事件，以實例講解亞裔被害事件背後的政治及社會原因，從社會學及刑事犯案的動機深入說明。特別解釋仇恨(hate)、偏見(bias)及歧視(discrimination)在法律上的差別。

孫懿賢建議華裔父母鼓勵子女就讀法律相關科系，讓亞裔在法制系統下走出被害及仇恨犯罪的犧牲處境。

演講後呂學明報告會務，該協會自2017年成立以來，多數成員都健康平安，最近案件為維州一名七旬台裔盧女士於2021年6月失蹤，後被證實遇害，兇手已被捕。呂學明曾前往慰問，他呼籲更多個人、團體和企業的捐助。

該協會除處理急難救助案件，平時也著重急難預防講座。協會最後選陳怡奾、孫懿賢、譚建武、施純哲及黃秀媚為新任理事。