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亞裔第1人 孫平獲年度魔術師獎

記者張筠／華盛頓報導
孫平(中)近期獲得「IBM Ring 50」魔術大賽的「年度魔術師」榮譽獎項，是獲得該獎的首位亞裔。（孫平提供）
孫平(中)近期獲得「IBM Ring 50」魔術大賽的「年度魔術師」榮譽獎項，是獲得該獎的首位亞裔。（孫平提供）

來自台灣的孫平從事魔術工作已逾15年，從小性格內向的他因魔術獲得正面改變，也累積街頭演藝、舞台演出以及大小比賽等豐富經歷，現於華府致力魔術教學，不僅傳授魔術技法，更重視品格教育、創意發想、邏輯思維等培訓，他著重授人以漁，稱「娛樂僅一時，但從中得到啟發卻可獲益一輩子」。

孫平近期獲得「IBM Ring 50」魔術大賽的「年度魔術師」榮譽獎項，也是獲得該獎的首位亞裔，「小時候看大衛(David Copperfield)魔術後產生興趣，自己買魔術道具練習」，但當時台灣魔術資源相對匱乏，「要存好幾個月的零用錢，才能在雜貨店買魔術道具，然後通過一張簡單的說明書自學」，不過此經歷也奠定了孫平的魔術底子。

大學攻讀空間設計專業，孫平「常從天馬行空的魔術裡尋找創意靈感」，學校老師知曉他會魔術，也常邀請他表演，「一開始會怯場，緊張到手發抖」，但他會潛心研究，比賽表演前也會反覆練習，「錄視頻自己檢討精進」，後來魔術同好推薦他參加台灣街頭藝人甄選考試，「陸續考了不同縣市的七、八張證書」，他的魔術演藝經驗持續增長。

不論是街頭表演還是舞台演出，走到一定水平後也需要創意做道具，並思考新穎的表演方式，形成獨特風格，孩提時代因興趣自行鑽研魔術的經驗就派上用場，而面對不同的觀眾，孫平也會以多種方式呈現，「對孩子們需要搞笑俏皮，而成人魔術可能會更嚴肅神祕」。

在他看來，魔術除有表演性，在很多時候也是促進交流的渠道，可以活躍氣氛，認識新朋友，他笑稱，「曾有學生學完魔術後向心上人表白，成功擄獲對方的心」；孫平對魔術的熱愛不僅讓他打響名聲，也為台灣年輕人們開創多元可能性，十幾年前台灣學校基本沒有魔術社，他便到各地推廣創社，如今台灣的中學、大學基本無一沒有魔術社團，台灣魔術師劉謙當初頻頻上節目推廣，也加速魔術的發展，並在短時間內掀起熱潮。

孫平為這次「IBM Ring 50」年度魔術大賽刻苦排練，賽前平均每天至少練習三...
孫平為這次「IBM Ring 50」年度魔術大賽刻苦排練，賽前平均每天至少練習三小時。（孫平提供）

孫平現是華府台灣學校的民俗文化種子教師，學員從小學生到銀髮族的各年齡段都有，他重視「授人以漁」，不是只讓學生了解魔術背後的機關或祕密，而會進一步培養學生應用魔術，激發他們的創意能力，培養邏輯思維，訓練口語表達，指導劇本寫作，調整台風儀態等，「有時候一堂課只能教一個魔術，但會把各面向講透徹。」

面對網路資源逐漸發達的情況，孫平的魔術教學也曾遇瓶頸，「早期只要教魔術的祕密就能滿足學生，現在不同，因此除了傳授魔術本身的技能外，教學更偏重應用和思維」，包括指導學生克服上台表演的緊張情緒，設計更吸引人的開場白，控制魔術表演的節奏等，此外他也會在演講教學中培養孩子們對藝術的尊重，將魔術與品格教育結合，也會從自己創意魔術到上台表演的經歷中提煉出關於執行力的課程。

「這都是我自己累積的經驗，自己因魔術獲得很多積極改變，希望能將此精神傳承、分享給更多人。畢竟魔術的娛樂只是一時，但學習者如能獲得啟發，則可以獲益一輩子」，就算僅學一個魔術，認真研究透徹而後學以致用，把其中的創意和邏輯應用到生活中，會更有益處，他期許自己在時代迅速改變之際，能用魔術結合教育，增添教學趣味性，也讓魔術更有深度和新意。

擁有15年魔術經驗的孫平現在華府致力魔術教學，強調授人以漁，並稱「娛樂僅一時，但...
擁有15年魔術經驗的孫平現在華府致力魔術教學，強調授人以漁，並稱「娛樂僅一時，但啟發一輩子」。（記者張筠 / 攝影）

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