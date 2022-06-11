大華府公校 推動金融財務教育

培養年輕人學習規畫財務，儲備必要的金融知識，是大華府各地公校 近幾年受到矚目的教育焦點，全國包括維州共有12州要求高中生在畢業前須修一門金融財務(financial literacy)課程，馬州 部分地區正積極計畫相關課程改革，華府公校系統目前沒有硬性規定，但部分學校提供金融選修課。

近幾年許多高中畢業生表示，在校學了很多課程，但在財務管理和金融知識方面略感缺乏，部分年輕人希望學校能教導他們預算 管理、普及401K等理財計畫，讓他們步入社會前就能對金錢規畫有更好的準備。

維州早從2011年開始要求高中生在畢業前必須修一門一學分的經濟及個人理財課，提升年輕人的金融素養，學生學習管理預算、市場供求關係，了解股票等投資方法，研究未來職業的薪資情況，學習稅收和保險等，部分課程也指導學生如何管理銀行帳戶，維持收支平衡，並普及信用卡、支票等的使用方法。

馬州教育廳2011年也將金融知識融入三至12年級的課程，但未專門設置必修課程，相關提案至今未在州議會過關，部分郡市的公校系統近幾年因此自主推進金融教育，查爾斯郡(Charles)和費雷德瑞克郡(Frederick)公校已有金融必修課，喬治王子郡(Prince George)明年也將要求高中生畢業前修相關課程。

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)本周表示，雖然短期內不會推出金融必修課，因尚未解決教師負擔、課程安排等問題，但該公校會設計其他融合經濟財務概念的活動。

馬州費雷德瑞克郡公校系統提供多種金融課程，該郡商務教師斯提吉(Kaelyn Stieg)說，平時課程會帶學生觀摩股票市場的變化，模擬預算計畫，培養學生建立日常生活常用到的理財技能，還有學生參加創業競賽，該郡也計畫將比特幣(Bitcoin)等網路貨幣的概念納入課程，「基本所有學生都表示，金融課程讓他們的生活技能更全備，熟悉一些新興的金融概念也很有幫助。」