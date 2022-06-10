我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

超速車衝人行道 撞死維州費郡2高中生

記者張筠╱維州報導

維州費郡(Fairfax)7日發生嚴重車禍，兩名Oakton高中的女學生因此死亡，還有一人傷重仍有生命危險，警方表示，肇事車輛速度過快是釀成慘劇的主因，Oakton高中師生悼念去世學生，同時懇請大家開車切勿超速，應對自己和他人的生命負責，立法者也呼籲調降校園附近的限速。

費郡警方表示7日的案件是近一個月來費郡第二起致命車禍，一輛深色Toyota休旅車近中午在Blake Lane路和Five Oaks路交叉口準備左轉，司機等待三名Oakton高中的女學生過馬路，當該休旅車即將左轉時，一輛白色BMW從Blake Lane路高速駛來，猛烈撞上Toyota休旅車，BMW隨即旋轉衝至行人道，導致三名女學生重傷，其中兩人數小時後在醫院不治，另一人仍有生命危險。

警方表示，車輛速度過快導致傷亡嚴重，BMW的未成年司機和一名乘客也受傷送醫，無生命危險，另有兩名乘客從現場逃走，警方已確認他們的身分。

Oakton高中校長萊恩(Jamie S. Lane)向社區家長致信宣布此消息，悼念去世學生，學校近幾天也提供心理輔導，幫助受影響的家庭和師生走出低谷，此外為讓學生有足夠的調整時間，校方允許教師調整期末考試和近期所有教學活動。

三名受害女學生的同班同學金菲斯(Faith Kim)8日在事故路口插上鮮花，紀念她的朋友，金菲斯在接受媒體採訪時含淚請求所有的駕駛員減速慢行，「或許載著朋友們伴著音樂高速飛馳的感覺很好，但請不要忘記，這不僅把自己的生命置於危險境地，也危及他人性命。道路風險無人可以預測，拜託每個人多替他人著想。」

費郡立法者也響應社區要求，呼籲調降學校附近的限速，並加強取締超速。

休旅 車禍 Toyota

上一則

芝市高油價 政府層層徵稅難辭其咎

下一則

新州初選 兩黨政二代湯姆肯恩、羅伯特梅南德茲出線

延伸閱讀

畢業派對接連傳槍響 維州1死、德州5傷

畢業派對接連傳槍響 維州1死、德州5傷
參議會通過：校區攝像抓超速延3年 24小時運行

參議會通過：校區攝像抓超速延3年 24小時運行
維州新法 7月起學校暴力案件須主動上報

維州新法 7月起學校暴力案件須主動上報
大華府社區學院學生流失 馬州減14%、維州9％

大華府社區學院學生流失 馬州減14%、維州9％
猴痘疑維州現蹤 患者曾赴非洲旅遊

猴痘疑維州現蹤 患者曾赴非洲旅遊

熱門新聞

柯林斯的三名孫子卡森(左起)、哈森和威隆。(美聯社)

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

2022-06-04 23:00
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14
喬州汽油價格持續飆升。(記者林昱瑄／攝影)

喬州油價雖創新高 仍是全美最便宜

2022-06-08 02:12
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退