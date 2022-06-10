超速車衝人行道 撞死維州費郡2高中生

維州費郡(Fairfax)7日發生嚴重車禍 ，兩名Oakton高中的女學生因此死亡，還有一人傷重仍有生命危險，警方表示，肇事車輛速度過快是釀成慘劇的主因，Oakton高中師生悼念去世學生，同時懇請大家開車切勿超速，應對自己和他人的生命負責，立法者也呼籲調降校園附近的限速。

費郡警方表示7日的案件是近一個月來費郡第二起致命車禍，一輛深色Toyota休旅 車近中午在Blake Lane路和Five Oaks路交叉口準備左轉，司機等待三名Oakton高中的女學生過馬路，當該休旅車即將左轉時，一輛白色BMW從Blake Lane路高速駛來，猛烈撞上Toyota休旅車，BMW隨即旋轉衝至行人道，導致三名女學生重傷，其中兩人數小時後在醫院不治，另一人仍有生命危險。

警方表示，車輛速度過快導致傷亡嚴重，BMW的未成年司機和一名乘客也受傷送醫，無生命危險，另有兩名乘客從現場逃走，警方已確認他們的身分。

Oakton高中校長萊恩(Jamie S. Lane)向社區家長致信宣布此消息，悼念去世學生，學校近幾天也提供心理輔導，幫助受影響的家庭和師生走出低谷，此外為讓學生有足夠的調整時間，校方允許教師調整期末考試和近期所有教學活動。

三名受害女學生的同班同學金菲斯(Faith Kim)8日在事故路口插上鮮花，紀念她的朋友，金菲斯在接受媒體採訪時含淚請求所有的駕駛員減速慢行，「或許載著朋友們伴著音樂高速飛馳的感覺很好，但請不要忘記，這不僅把自己的生命置於危險境地，也危及他人性命。道路風險無人可以預測，拜託每個人多替他人著想。」

費郡立法者也響應社區要求，呼籲調降學校附近的限速，並加強取締超速。