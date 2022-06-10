黛安娜王妃逝世25周年 維州特展紀念

維州泰森角商業中心近日推出黛安娜王妃特展，紀念她逝世25周年。（取自活動官網）

今年8月是黛安娜王妃 (Princess Diana)逝世的25周年，維州泰森角商業中心(Tysons Corner Center)8日推出紀念特展，各類攝影 作品和紀錄片帶民眾回顧黛安娜王妃的一生，此展也被美國有線電視新聞網(CNN)評為「全球12個最值得體驗的沉浸式展覽」之一。

該展覽的創意總監斯凱利特(Cliff Skelliter)表示，很榮幸能與工作時間最長的皇家 攝影師侯賽因(Anwar Hussein)建立聯繫，他在黛安娜王妃經歷各種人生高潮低谷時都陪在她身邊；CNN稱此展覽為全球12個必看的沉浸式展覽之一，民眾遊覽期間就彷彿就如置身於黛安娜王妃的生活之中。

黛安娜王妃1997年8月31日在巴黎因車禍去世，年僅36歲。該特展創造了「步行紀錄片展覽」的概念，斯凱利特介紹，民眾將會步入黛安娜王妃不同階段的生活，戴上耳機就能聽到侯賽因和他兒子們講述一系列關於黛安娜王妃的故事，以及許多照片幕後的花絮和細節，藉由聲音與影像結合創造一種親近感。

侯賽因不僅是黛安娜王妃的皇家攝影師，也是她非常親近的朋友，侯賽因的兩個兒子薩米爾(Samir Hussein)和札克(Zak Hussein)後來也成為皇家攝影師，為皇室工作多年，展覽收集了50多個從未公開的故事，讓民眾對黛安娜王妃有更深入認識。

該展覽有超過100幅攝影作品，每件都高八呎、寬五呎，「從數千張相片裡挑選出來」；值得一提的是，侯賽因被評為歷史上首位給皇家帶來真實、率性、休閒風格照片的攝影師，在他之前，皇家照片多為非常規矩的擺拍。

斯凱利特表示，照片展覽以主題劃分，包括黛安娜王妃的成長、時尚、人道主義等，讓民眾了解她的魅力和審美品味，並從她秉持的精神思考她為世界做的諸多貢獻。

展覽的另一大特色是六個巨大的紙雕作品，來自魁北克市(Quebec City)的世界著名紙雕藝術家洛克汀(Pauline Loctin)還原並放大了黛安娜王妃、梅根(Meg)和凱特(Kate)的帽飾。

展覽每周三至周日上午11時至晚上6時開放，平均需要的遊覽時間為60至90分鐘，地址：7871L Tysons Corner Center, Tysons, VA 22102，詳情及預約訂票可登錄：https://bit.ly/3MAvCHW。