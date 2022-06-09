馬州蒙郡郡長5候選人 美京見面會 爭取華裔支持

蒙郡郡長候選人近日在美京藝廊與華裔社區見面。（記者張筠╱攝影）

馬州 蒙郡(Montgomery)今年將改選郡長，爭取連任的艾瑞奇(Marc Elrich)，還有其他參加民主黨初選的三名同黨競爭者布萊爾(David Blair)、詹姆斯(Peter James)、雷姆(Hans Riemer)，以及共和黨郡長候選人斯考尼克(Shelly Skolnick)，6日均出席了美京藝廊推出的與華裔民眾見面活動，並與選民介紹其教育 、交通、心理健康支持、小商家發展、社區安全等方面的政見。

艾瑞奇

艾瑞奇主張增加對早教行業的投資，並加大對蒙郡公校(MCPS)和蒙郡大學的支持，「很多人批評現在教育(比多年前)下滑，但當今的學生組成和水平都與以往不同，族裔多元，資源需求更大。」曾有17年教書經驗的艾瑞奇說，教育是社區發展的根基，疫後不僅要確保學生安全到校，更要確保資源平等、教育質量不下降，因此計畫每年增加對公校系統的資助，他也表示，學校更開放才有助於學生的心理健康，提升社交能力。

艾瑞奇首任郡長工作就遇到新冠疫情 重創，「我盼望在第二個正常的四年內完成各項已啟動的工作。」包括創建環保能源和綠色基礎建設、增加可負擔住房資源、優化小商家資助項目並提高透明度、增加就業培訓等。

蒙郡因疫情損失了9000萬元稅收，許多建設被迫暫停，但目前400萬平方呎的實驗室空間已在建設中，未來將吸引更多生物科技公司進駐蒙郡，隨著疫情逐漸可控，郡府也恢復多項計畫，包括電車服務、太陽能建設等。

布萊爾

布萊爾主張發展優質教育，為所有兒童提供通用學前班，增加對新生兒及其父母的教育支持，同時擴增訪問和輔導項目，讓更多學生擁有大學先修課和國際文憑課程的機會，與企業合作，推廣職業技術和創業課程，為高薪和有需求的崗位提供培訓計畫。

在健全經濟體系方面，布萊爾盼望憑藉蒙郡的創業文化打造地方特色的製造品牌，為創業者提供「一站式服務」，簡化各崗位的申請和審核流程，擴建蒙郡生活和工作空間，吸引生物健康和酒店行業的創新人才，提供小商家業主更有針對性的服務。

布萊爾計畫擴大少數族裔企業的經濟機會，幫助因疫情失業的民眾重返職場，「文化多元性是蒙郡的強項，不同背景的民眾聚集，創新想法容易碰撞」；他計畫給首次購房者創建1萬元的貸款計畫，提高資源分配公平；他也主張降低生活成本，建造以老年人為中心的可負擔住房，推出分擔醫療和交通成本的項目，讓老年人與志願者保持聯絡，關注他們的身心健康。

雷姆

曾當過三屆蒙郡郡議員的雷姆是兩個青少年的父親，他重點將恢復教育，增加教師和家教，並優化學業與職業的銜接，促進疫後的教育及就業同步恢復，「學生們更亟需了解如何將所學知識用於職業」；他也主張家長每天花半小時陪伴孩子，了解青少年的精神需求。

過去11年雷姆推動蒙郡公校、交通、警務等多方面發展，「如今競選郡長是希望革新郡府的領導力」，近20年蒙郡私營企業的機會大幅減少，郡府應善用已有的NIST、NIH等資源。

詹姆斯

今年66歲的詹姆斯在科技、金融、交通等方面有豐富經驗，他提倡以人工智能(AI)等科技手段來完善交通、就業和環保，包括發展低成本的電車，建立個人化的智能通勤系統，拓寬馬州355號公路等，「蒙郡發展需要革新，領導層需要科技創新，這無關黨派競爭。」

斯考尼克

78歲的斯考尼克是溫和派共和黨人，也是一位專攻老年法律、辦理成人監護案件的律師，他主張「競選而非抱怨」(Campaign, don’t complain)，與其他候選人溫和競爭。他主張給參與郡府志願服務的大學生提供免費的學費及貸款補助，鼓勵學生們分擔消防隊員、教師、警察、行政官員的工作，優化郡府資源；此外他也提倡在地鐵站附近增建商業區，給通勤民眾提供飲食和娛樂設施，以此也能促進住房建設。

今年的馬州初選為7月19日，提早投票時間為7月4日至14日，馬州民眾必須註冊黨派才可參加黨內初選，選民登記截至6月28日。