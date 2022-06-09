墨彩揮灑出大自然 郭家賢畫展11日開幕

郭家賢畫中的抽象成份或多或少，色彩或濃或淡，因畫而異。（主辦方提供）

「進取於傳統內外─郭家賢的山水畫」展覽將在美京華人 活動中心展出，美京藝廊預定在11日下午2時至4時舉行開幕茶會。展期為6月11日至7月15日，藝廊開放時間為每周二、三、五、六中午12時至下午5時，地址9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。

卓越的畫家對生活的環境必然是一個敏銳而深入的觀察者。郭家賢居明尼蘇達州 40餘年，朝夕與當地的山陵和湖泊相對，畫出彩色繽紛的雲彩和水天交融的抽象山水。他說，最喜愛明州 日出和日落的景色，常静觀天空雲彩的變化，欣賞晚霞的餘輝，從金黃變得通紅，再轉向深暗的紫藍，湖水的反映更豐富了色彩。

這些景色都走進他的畫作，用抽象的手法無拘無束地運用浪漫的色調，將北國一塵不染的境界刻畫出來。明州有條例不准房屋超過樹木的高度，這種維護自然環境的做法，深得他的讚賞，所以他透過作品發表其環保宣言，傾訴他對大自然的愛。

今次郭家賢在美京藝廊展出的抽象山水，大都以大筆橫掃，色彩渾融，不拘小節。以抽象山水之十五為例，畫面由一組稍作傾斜的橫向彩筆構成，雖抽象，但也可想見天空、陸地和湖泊的構圖。上半的天空寫出金黃、紅色和紫色的雲彩，其中斑駁的筆觸，有效描寫雲的形態。中段的墨色橫帶令人想像到長著密林的陸地，而墨在宣紙上表現出的外形，又好比高低參差的樹木，疏密有致。

該幅作品以深紅霞彩顯出太陽正處於地平線之下，陸地正是背著太陽的剪影，用墨色來表現最貼切不過了。下面淡黃一片，或帶淺紅，或參以草綠，表現出平静如鏡的湖水，其中一絲紫藍色的長筆，橫伸在黃白的湖面，驚破了以橙黃為主的基調，提升了整幅畫的趣味。