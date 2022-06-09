我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

墨彩揮灑出大自然 郭家賢畫展11日開幕

【馬州訊】
郭家賢畫中的抽象成份或多或少，色彩或濃或淡，因畫而異。（主辦方提供）
郭家賢畫中的抽象成份或多或少，色彩或濃或淡，因畫而異。（主辦方提供）

「進取於傳統內外─郭家賢的山水畫」展覽將在美京華人活動中心展出，美京藝廊預定在11日下午2時至4時舉行開幕茶會。展期為6月11日至7月15日，藝廊開放時間為每周二、三、五、六中午12時至下午5時，地址9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。

卓越的畫家對生活的環境必然是一個敏銳而深入的觀察者。郭家賢居明尼蘇達州40餘年，朝夕與當地的山陵和湖泊相對，畫出彩色繽紛的雲彩和水天交融的抽象山水。他說，最喜愛明州日出和日落的景色，常静觀天空雲彩的變化，欣賞晚霞的餘輝，從金黃變得通紅，再轉向深暗的紫藍，湖水的反映更豐富了色彩。

這些景色都走進他的畫作，用抽象的手法無拘無束地運用浪漫的色調，將北國一塵不染的境界刻畫出來。明州有條例不准房屋超過樹木的高度，這種維護自然環境的做法，深得他的讚賞，所以他透過作品發表其環保宣言，傾訴他對大自然的愛。

今次郭家賢在美京藝廊展出的抽象山水，大都以大筆橫掃，色彩渾融，不拘小節。以抽象山水之十五為例，畫面由一組稍作傾斜的橫向彩筆構成，雖抽象，但也可想見天空、陸地和湖泊的構圖。上半的天空寫出金黃、紅色和紫色的雲彩，其中斑駁的筆觸，有效描寫雲的形態。中段的墨色橫帶令人想像到長著密林的陸地，而墨在宣紙上表現出的外形，又好比高低參差的樹木，疏密有致。

該幅作品以深紅霞彩顯出太陽正處於地平線之下，陸地正是背著太陽的剪影，用墨色來表現最貼切不過了。下面淡黃一片，或帶淺紅，或參以草綠，表現出平静如鏡的湖水，其中一絲紫藍色的長筆，橫伸在黃白的湖面，驚破了以橙黃為主的基調，提升了整幅畫的趣味。

郭家賢居明尼蘇達州40餘年，朝夕與當地的山陵和湖泊相對，寫出彩色繽紛的雲彩和水天...
郭家賢居明尼蘇達州40餘年，朝夕與當地的山陵和湖泊相對，寫出彩色繽紛的雲彩和水天交融的抽象山水。（主辦方提供）

明州 華人 明尼蘇達州

上一則

捍衛墮胎權 3女混進佈道會脫衣示威

下一則

芝公校新財年預算增 興氏小學經費卻縮水

延伸閱讀

疫情下的春愁

疫情下的春愁
明州佟明璟創業 搭起跨文化橋梁

明州佟明璟創業 搭起跨文化橋梁
為讓先生刮目相看 陳李惠卿闖出中餐天下 入選明州商業名人堂

為讓先生刮目相看 陳李惠卿闖出中餐天下 入選明州商業名人堂
自駕遊66號公路 路遇龍捲風驚險 目睹隕石坑震撼

自駕遊66號公路 路遇龍捲風驚險 目睹隕石坑震撼
封面故事 ／自由旅行復甦 小團、房車出遊：更在乎衛生、品質

封面故事 ／自由旅行復甦 小團、房車出遊：更在乎衛生、品質

熱門新聞

柯林斯的三名孫子卡森(左起)、哈森和威隆。(美聯社)

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

2022-06-04 23:00
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14
喬州汽油價格持續飆升。(記者林昱瑄／攝影)

喬州油價雖創新高 仍是全美最便宜

2022-06-08 02:12

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著