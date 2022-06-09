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大華府中華文化多媒體簡報賽 即起報名

【華盛頓訊】

華府地區祭孔大典委員會，主辦2022年大華府地區儒家思想及中華文化多媒體簡報比賽，即起開放報名，旨在鼓勵學生理解教師節及儒家思想，促進儒家仁、道的美德、尊師重道的傳統，提升學生多媒體設計能力，並練習運用中文的創造力及表達能力。

此活動由李氏教育基金會(Li Educational Foundation)贊助，邀請賓州、馬州、維州、德拉瓦州、西維吉尼亞州及華府12至18歲學生報名，每個參賽隊伍須有二或三名學生與一位中文學校的指導老師。取前二名與三組優勝頒發獎狀，每組第一名獎金1000元，指導老師500元。比賽日期為9月10日，報名截至8月26日，作品提交截至9月6日。

參賽隊伍需提交原創作品，反映以下數項專題：1。我對中華文化的瞭解或學習經歷；2。我最敬愛的老師；3。學習六藝(禮、樂、射、御、書、數)的意義；4。祭孔大典釋奠典禮儀式程序的意義；5。如何在美國推廣或倡導中華文化。比賽結果在大華府地區年度祭孔大典儀式後宣布，得獎學生須參與9月24日祭孔大典。有興趣參賽者，可上官網查詢：www.wmcmcc.org，或電郵[email protected]

華府 西維吉尼亞州 升學

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