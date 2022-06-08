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費郡未成年肇事 車禍致兩死三傷

記者張筠／維州報導

維州費郡7日發生一起涉及行人的嚴重車禍，導致兩人死亡，三人受傷，警方表示，其中一輛超速駕駛的肇事車輛司機為未成年人，而該車的另兩名未成年乘客在事發後逃離現場。

費郡警方發言人柯瑞(Eli Cory)表示，該意外上午11時45分左右發生在Oakton市Blake路和Five Oaks路交口，一輛白色的BMW向南超速行駛，與正要左轉的Toyota 4Runner相撞，白色BMW隨即衝向路邊，撞到三名Oakton高中的學生，最終該車撞到路邊障礙才停下。

三名高中生被送醫搶救，傷勢危急生命，其中兩人數小時後死亡；BMW的未成年駕駛員和其中一名乘客也被送醫，沒有生命危險，但車上另兩名乘客在事發後逃離現場；警方表示，意外發生後，車內所有人員理應留在現場，接受警方調查，「顯然他們無法控制車輛，法律仍會追究他們的責任。」

此案是費郡近一個月內發生的第二起涉及行人的致命車禍，5月21日一輛車在Maple Place路7200號附近失控撞到四名行人，共六人送醫，一名83歲的婦女受重傷幾天後死亡，該駕駛員被控魯莽駕駛。

車禍 柯瑞 維州

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