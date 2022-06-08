馬州高中生帶槍到校 家長憂校園安全

馬州 喬治王子郡(Prince George’s County)一名17歲高中生6日帶槍上學，隨後遭警方逮捕並因此面臨「帶槍到校」的成人罪刑指控，雖然沒有造成人員受傷，但許多家長因此質疑校園安全控管，並建議學校加強武器檢查，且呼籲舉行安全演習，培養學生危機意識。

喬治王子郡警方表示，案件發生在Gwynn Park高中，這名17歲的學生約上午10時從醫務辦公室的廁所離開，一名教職員隨即在該廁所發現一把上膛的槍枝，因此通報學校警察 專員(school resource officer，簡稱SRO)，警察專員沒收武器並逮捕該名學生。

警方逮捕該學生時也在其書包內發現大麻，警方稱，此學生面臨在學校持槍的成人罪刑指控，以及未成年擁有毒品；該校校長麥奎爾(Melissa McGuire)表示，此事沒有造成任何人受傷，學校也會加緊安全控管，呼籲家長配合，教導年輕人正確的武器觀念，若在學校或其他場合發現可疑人員或武器，應立即向學校教職或值得信任的長輩匯報。

德州 小學槍擊慘案發生不久，Gwynn Park高中此案再引發社區譁然，不少家長要求學校加強安檢和監控，嚴格排查學生帶武器到校，也有民眾支持擴充學校警察專員的職責，鼓勵推出相關安全演習，讓學生熟悉在意外發生時的應對方法，家長們表示環境安全應是建設學校、推動教學的首要條件，否則恢復實體課反而會犧牲學生安全，教學效果也大打折扣。

該校教師也支持官員收緊安全控管，減輕教師們的心理壓力，讓他們能專心致力於教學，否則將浪費大量精力防範各種人為隱患。