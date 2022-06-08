費郡公校新預算過關 教師漲薪4%

費郡公校近日通過預算，新學年將給教職調漲薪資4%。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校 (FCPS)近日通過33億元的新財年預算 ，全職教職人員薪資將調漲4%，並分配50萬元開設線上心理諮詢服務，讓學生及時獲得情緒支持，也能監測身心健康，該項目預定新學年啟動。

根據費郡公校的預算報告，線上心理輔導服務現處於初步設計階段，郡府和公校官員仍在與專業機構商討合作方式，不過郡府表示，該計畫預定在新學年啟動，學生將享用身心健康的遠程諮詢服務，並可用相關設備管理健康症狀，監測身心狀態。

費郡公校教委奧梅什(Abrar Omeish)說，此項目已籌畫一年多，形式類似於郡府早先啟動的與Tutor.com合作的家教服務，能節省時間和通勤成本，讓學生隨時隨地都能尋求專業輔助；公校教委同時也在推動成立學生心理健康 工作小組，邀請每所高中的代表提供反饋意見，讓公校官員更了解學生需求。

維農山高中畢業生貝爾莫特(Ava Belmont)曾經歷心理健康的掙扎，她根據自身經驗幫助公校系統完成相關研究，郡府2019至2020年對青少年做了相關測試，46%受訪學生表示自己的族裔和文化背景讓他們感到壓力或不安，36%學生稱最近一個月背負極大壓力。

貝爾莫特說，費郡目前給高風險的學生提供心理輔導，但沒有普遍的諮商服務，「遠程諮詢是很好的解決方案，但仍有很多細節需處理，例如如何創建一個讓學生能安心表達自我的環境，如何有針對的帶領他們走出情緒困境等，都需要更具體的執行計畫。」

費郡公校也計畫撥款430萬元將全職教師的薪資調漲4%，預計10%的教師將受益，有助於留住教育人才，加速疫後的教學品質恢復。