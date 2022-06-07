我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

華盛頓亞洲愛樂團 音樂會饗樂迷

記者王稚融／馬州報導
華盛頓亞洲愛樂樂團近日在馬州舉行春季音樂會。（記者王稚融 / 攝影）
華盛頓亞洲愛樂樂團近日在馬州舉行春季音樂會。（記者王稚融 / 攝影）

華盛頓亞洲愛樂樂團(Washington Asian Philharmonic Orchestra，WAPO)近日在馬州舉行春季音樂會，吸引許多音樂愛好者前往聆賞。

在指揮陳詩綸及小提琴老師許Kelly的教導下，音樂會由2022年WAPO協奏曲比賽冠軍安德森·伯納爾(Anderson Bernal)領銜，16位學員共同演奏海頓C大調弦樂四重奏「鳥」(The Bird)作品33第3號、阿科萊小調小提琴協奏曲，以及維托里奧·詹尼尼前奏曲和賦格。

WAPO是2007年8月成立的非盈利慈善組織，旨在提升音樂欣賞、參與社區服務和促進文化多樣性。樂團曾沉寂多年，2016年重組，任命陳詩綸為音樂總監兼指揮，以弦樂器為主，每年9月到隔年6月，每周六上午10時至12時在華府僑教中心練習，並在每年冬、春舉辦兩場音樂會，驗證學員的學習成果，增進社區音樂欣賞水準，今年度成員包括15名青少年和一位家長學員。

陳詩綸生於台灣，自幼學習鋼琴和小提琴，在台灣國立中山大學獲得小提琴演奏學士，隨後赴美，師從馬里蘭大學獲得小提琴演奏碩士，2011 年在該校獲得詹姆斯·羅斯(James Ross)的管弦指揮博士。他的指揮和表演經歷豐富，也是華夏合唱團和華盛頓長江合唱團的指揮，曾是馬里蘭小交響樂團的聯合創始人，2004年至2007年擔任該樂團的音樂總監之一，2013年至2015年擔任阿靈頓青年管弦樂團弦樂團指揮，並在華府青年管弦樂團九年。

多年來，陳詩綸與許多音樂家及樂團合作，包括作為客座指揮與芬蘭的庫奧皮奧交響樂團、保加利亞的魯塞愛樂樂團、烏克蘭的哈爾科夫學術愛樂樂團、俄羅斯的聖彼得堡音樂節管弦樂團、愛沙尼亞國家交響樂團、希臘的色彩管弦樂團、斯洛伐克國家愛樂樂團、維州里士滿愛樂樂團等許多知名樂團合作。 

許Kelly六歲起學習小提琴和鋼琴，是國立中山大學小提琴演奏文學學士，1994至2000年任高雄市交響樂團團員，2000年春天回到馬州洛克維爾市，創辦私人小提琴工作室。

WAPO歡迎對西洋弦樂有興趣的青少年及成人加入，詳情https://bit.ly/3PWIGu5。

交響樂 馬州 華府

上一則

第2型糖尿病基因是關鍵 亞裔患病風險比白人高

下一則

維州威郡學生不良行為增2成

延伸閱讀

紐約中國民族樂團 慶60周年

紐約中國民族樂團 慶60周年
新亞室內樂協會 舉辦年度音樂會

新亞室內樂協會 舉辦年度音樂會
全美第2 馬州機場接受數位駕照 維州、華府有意跟進

全美第2 馬州機場接受數位駕照 維州、華府有意跟進
紐約幼獅青少年管弦樂團日前宣布林肯中心音樂會訂於06/18

紐約幼獅青少年管弦樂團日前宣布林肯中心音樂會訂於06/18
韓裔州長夫人金有美：亞裔人口增速居馬州之冠

韓裔州長夫人金有美：亞裔人口增速居馬州之冠

熱門新聞

柯林斯的三名孫子卡森(左起)、哈森和威隆。(美聯社)

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

2022-06-04 23:00
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44
新澤西州男子卡伯納拉今年2月信用卡被盜刷，當他向聯合服務汽車協會銀行申訴時，對方竟否認他的帳戶被盜用，還向他索取被盜刷的6000元。(Getty Images)

信用卡被盜刷 新州男向銀行申訴遭否認

2022-06-03 11:52
芝加哥警察從年初以來，疲於奔命應付層出不窮的槍擊案。(芝警局臉書)

芝城國殤周末槍聲頻傳 51人中槍9死

2022-05-31 11:24
手機太聰明，可能出賣主人的消費情報。(Unsplash網頁)

2大學研究證實：亞馬遜監聽用戶手機內容

2022-06-01 12:55
展覽從13日起對外開放，持續半年至今年12月。（記者張筠 / 攝影）

六四特展開幕 余茂春：中國問題癥結在於缺乏民主制度

2022-06-03 18:49

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了