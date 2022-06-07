華盛頓亞洲愛樂團 音樂會饗樂迷

華盛頓亞洲愛樂樂團近日在馬州舉行春季音樂會。（記者王稚融 / 攝影）

華盛頓亞洲愛樂樂團(Washington Asian Philharmonic Orchestra，WAPO)近日在馬州 舉行春季音樂會，吸引許多音樂愛好者前往聆賞。

在指揮陳詩綸及小提琴老師許Kelly的教導下，音樂會由2022年WAPO協奏曲比賽冠軍安德森·伯納爾(Anderson Bernal)領銜，16位學員共同演奏海頓C大調弦樂四重奏「鳥」(The Bird)作品33第3號、阿科萊小調小提琴協奏曲，以及維托里奧·詹尼尼前奏曲和賦格。

WAPO是2007年8月成立的非盈利慈善組織，旨在提升音樂欣賞、參與社區服務和促進文化多樣性。樂團曾沉寂多年，2016年重組，任命陳詩綸為音樂總監兼指揮，以弦樂器為主，每年9月到隔年6月，每周六上午10時至12時在華府 僑教中心練習，並在每年冬、春舉辦兩場音樂會，驗證學員的學習成果，增進社區音樂欣賞水準，今年度成員包括15名青少年和一位家長學員。

陳詩綸生於台灣，自幼學習鋼琴和小提琴，在台灣國立中山大學獲得小提琴演奏學士，隨後赴美，師從馬里蘭大學獲得小提琴演奏碩士，2011 年在該校獲得詹姆斯·羅斯(James Ross)的管弦指揮博士。他的指揮和表演經歷豐富，也是華夏合唱團和華盛頓長江合唱團的指揮，曾是馬里蘭小交響樂 團的聯合創始人，2004年至2007年擔任該樂團的音樂總監之一，2013年至2015年擔任阿靈頓青年管弦樂團弦樂團指揮，並在華府青年管弦樂團九年。

多年來，陳詩綸與許多音樂家及樂團合作，包括作為客座指揮與芬蘭的庫奧皮奧交響樂團、保加利亞的魯塞愛樂樂團、烏克蘭的哈爾科夫學術愛樂樂團、俄羅斯的聖彼得堡音樂節管弦樂團、愛沙尼亞國家交響樂團、希臘的色彩管弦樂團、斯洛伐克國家愛樂樂團、維州里士滿愛樂樂團等許多知名樂團合作。

許Kelly六歲起學習小提琴和鋼琴，是國立中山大學小提琴演奏文學學士，1994至2000年任高雄市交響樂團團員，2000年春天回到馬州洛克維爾市，創辦私人小提琴工作室。

WAPO歡迎對西洋弦樂有興趣的青少年及成人加入，詳情https://bit.ly/3PWIGu5。