蒙郡2高中生建網站 匯總奶粉資源

雷德爾(左)和納納斯(右)。（雷德爾、納納斯提供）

為協助大華府 地區家長了解各地嬰兒配方奶的供應情況，緩解育兒焦慮和壓力，馬州 蒙郡(Montgomery)兩名青少年近日推出網路追蹤平台wcformula.com，將隨時更新匯總奶粉信息。

該網站的其中一名創建者雷德爾(Adam Lederer)在新冠疫情嚴峻期間發明了匯總疫苗 資源的網站，幫助各地合理分配資源，如今他延用該技術再次解決社會問題。

馬州克萊克斯堡高中(Clarksburg High School)即將畢業的學生雷德爾，在新冠疫苗剛推出後不久，與費提格(Nicholas Fettig)創立疫苗預約網站，幫助民眾在第一時間找到距離最近的疫苗施打名額，節省通勤負擔與時間成本，此平台當時也引起地方立法者的注意，如今成為大華府官員解決嬰兒配方奶供應問題的切入點。

雷德爾說，馬州眾議員羅培茲(Lesley Lopez)早前主動聯絡，希望他能幫助社區創立一個能高效尋找嬰兒配方奶資源的網站，雷德爾因此邀請了惠特高中畢業生納納斯(Matthew Nanas)合作研發，用於追蹤大華府各地配方奶資源的平台wcformula.com最終於本月初正式發布。

雷德爾介紹，該網站有兩種追蹤器，一個以地圖呈現，根據大華府各地民眾為店內嬰兒配方奶所拍的庫存照片來計算、匯總信息，讓民眾一目了然；第二個追蹤器會自動檢查各地Target、Bed Bath & Beyond等大賣場和超市的庫存，民眾可直接輸入郵編來查詢附近超商的配方奶供應。

雷德爾與納納斯在Argyle中學的編程課上認識，對計算機科學都有濃厚興趣，即將到馬里蘭大學(UMD)攻讀計算機科學的納納斯說，創建此平台是「回饋社區的一種方式」，能將所學轉化為服務他人的技術，令他頗有成就感，「我們的首要目標是讓家長順利獲得嬰兒成長所必須的營養品」；雷德爾將赴蒙郡大學(Montgomery College)學習。

雖然該網站剛發布僅近一周，目前已有上千人訪問，兩名創建青年希望繼續優化該服務，未來推廣給更多家庭和地區使用。