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維州威郡學生不良行為增2成

記者張筠／維州報導
威廉王子郡公校因教職員及諮商師不足，導致學生不良行為增加。 （取自公校臉書）
威廉王子郡公校因教職員及諮商師不足，導致學生不良行為增加。 （取自公校臉書）

維州近日一份報告顯示，威廉王子郡(Prince William County)公校系統近期的暴力、酒精、吸菸、吸毒等學生問題明顯增加，各學校本學年前三季度的不良行為比2019至2020學年同期增加了20%，教職人員緊缺也加劇此問題。

5月是「心理健康意識月」(Mental Health Awareness Month)，但公校系統安全諮詢委員會(Safe Schools Advisory Committee)近日通過調查機構InsideNoVa獲得的數據顯示，近幾年學校不良行為顯著上漲，尤其初高中學生涉及打架、酒精、吸毒的行為劇增。

該報告顯示，2021至2022學年前三季度的不良行為比2019至2020學年同期增加20%，且本學年第三季度的違規行為比前兩季度驟增，光第三季就有722起不良行為或違規事件，其中515起涉及酒精和毒品，比上一季度多171起。

公校官員表示，本學年第三季增加的不良行為中，很大一部分與電子菸有關，但即使扣除此類案例，其餘不良行為仍比兩年前增長明顯，加上近兩年公校系統的註冊人數因疫情稍有下滑，此趨勢更令家長和教師憂心。

有教師說，疫情期間學校關閉、社交減少，加劇兒童和青少年的心理問題，雖然全國普遍，但由於教職員不足，教書育人的壓力上升，課後很難關注學生們的心理狀態，也無法及時阻止學生養成菸酒的習慣，或避免讓學生用暴力解決問題。

威廉王子郡公校接受InsideNoVa調查的十多名教師表示，疫情後明顯感覺課堂秩序更難管理，學生容易分心或起衝突，青少年的心理輔導需求顯著上升。

一位匿名教師說，儘管該郡公校教師的平均薪資明年起將上調7%，但多數老師筋疲力盡，考慮轉行或退休，願意留任者都是熱愛教學，但教師看見暴力、吸毒問題增加也非常痛心，小衝突可能導致學生無心上課，大的暴力事件可能發生身心傷害，也影響全校風氣。

與2019至2020學年相比，威廉王子郡公校系統不涉及受傷的爭吵案件有所下降，但言語攻擊、帶侮辱性的衝突，並導致輕微受傷的事件數量大幅增加，一名中學教師表示，如今的教學工作比疫情前困難了80%。

除增聘教職解決人員短缺，威廉王子郡公校系統也計畫新學年增加22名全職諮商師，達到一名諮商師服務278初中生和300名高中生的水平；校園諮商師一般會與學生溝通學校紀律，避免危險衝突，在意外創傷性事件發生後提供心理輔導，但人員不足導致諮商師的服務範圍受限。

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