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美京華人推「適應性網球」 助身障者鍛鍊與社交

馬州訊
球場上的Richard Herskovitz(左上)；Gary Boshoff 和CCACC董事會成員Julie Yang(右上)；參加本次活動的各組織方代表(下)。(主辦方提供)
球場上的Richard Herskovitz(左上)；Gary Boshoff 和CCACC董事會成員Julie Yang(右上)；參加本次活動的各組織方代表(下)。(主辦方提供)

Adaptive Tennis US與美京華人活動中心近日舉行網球活動，給社區提供交流運動機會，支持退伍軍人的康復，並向公眾介紹提供殘障人士復健的適應性網球(adaptive tennis)。

適應性網球是針對殘障人士身體狀況而改進的網球課程，不受年齡、環境、條件或身體的限制；Karl Lee在2017年成立Adaptive Tennis US組織，以其對網球的熱愛來幫助他人，在精神和身體上找回自我，本次活動Karl Lee與美京華人活動中心會長李志翔共同主持，支持退伍軍人，讓他們有機會社交，並為受傷軍人尋找康復途徑。

活動參與者Richard Herskovitz因壞死性筋膜炎失去一條腿，曾三次截肢，為了完成與兒子一起打網球的願望，他加入Adaptive Tennis US。如今過了幾個月，Richard已能和兒子一起打球，「Lee幫助很多人改變生活」；Gary Boshoff曾在海軍服役，但2016 年中風，無法繼續服役，2018年開始接觸適應性網球，他得以走出家門，獲得鍛鍊和社交機會。

有關適應性網球詳情：https://bit.ly/3x0nDhz；美京華人活動中心旗下新增部門Quince Orchard游泳和網球中心的夏季活動及課程已開放報名，詳情：https://bit.ly/3ajAuU8。

華人 中風 游泳

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