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倡潔能通勤 華府補助公校教職員200元買單車

記者張筠／華盛頓報導
華府向以自行車通勤的教職提供200元補助，提倡清潔代步。（記者張筠╱攝影）
華府向以自行車通勤的教職提供200元補助，提倡清潔代步。（記者張筠╱攝影）

為提倡清潔能源通勤，華府2021年開始向公校教職員提供自行車補貼，近日市府官員再擴充資金推動該項目，所有以自行車通勤或有計畫購買自行車上班的教職員，均可獲得200元補助，且不限華府居民，只要華府任教的民眾都可申請。

華府運輸局(DDOT)2021年5月啟動「騎單車得補貼」(Get Paid to Pedal)項目，目前已為90所公校、特許學校和私立學校共145名教師發出補助，此項目屬於華府自行車獎勵計畫「goDCgo」的一部分，旨在鼓勵教職員選擇清潔代步工具，節省通勤成本，減少能源消耗，同時促進華府的自行車道建設。

華府運輸局近日公布的調查顯示，約78%的教職人員開車上班，也很少人擁有自行車，市府提供的單車補貼，不僅不限於華府居民，且從任何店面購買的自行車都可申請補貼，但須提供購買證明，如果在臉書、Craigslist等第三購物平台買的則不適用；補貼形式為200元Visa禮卡，拿到津貼者也會定期收到關於騎行、通勤等習慣的問卷，協助市府收集數據，推動城市自行車道規畫及建設。

華府運輸局上月也啟動了面向所有市民的自行車補助計畫，反應熱烈因此資金迅速耗盡，市府官員計畫今年稍晚再撥出更多款項，鼓勵民眾多多使用清潔能源的代步工具。

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