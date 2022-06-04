援小商家 華府啟動680萬元補助

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)近日宣布啟動680萬元的小商家補助項目，全市65家小企業將可獲得5萬至75萬元不等的資助，該經費可用於更新設備、增聘員工、擴大營銷、升級服務等。

該項目由華府城市規畫和經濟發展部(Planning and Economic Development)主導，通過「路邊零售商 補助」(Great Streets Retail Small Business)、「當地製造」(Locally Made)、「鄰里繁榮」(Neighborhood Prosperity)三個項目為商家業主和創業者提供支持。

包瑟表示，市府給小商家提供的各項補助都以特定策略制定，鼓勵民眾充分利用，推動社區建設和經濟繁榮；2020年至今，華府已向小商家提供3億5000萬元的補助，扶持業主的疫後恢復。

曾申請「路邊零售商補助」項目的業主斯塔夫羅普洛斯(Constantine Stavropoulos)說，市府提供的資金幫助他們升級店面的基礎設備，明顯提高他所經營的餐飲集團Tryst Trading Company的運作效率，該集團在華府經營多家咖啡廳和餐館。目前此項目的申請通道已關閉，市府表示未來預計會再擴充資金，讓更多業者申請。

「當地製造」補助項目支持業主們投資 自己的製造生產鏈，City-State Brewing就利用市府提供的14萬5000元補貼購入了17萬元的包裝設備，開始自行包裝啤酒，原來每罐啤酒的包裝成本為五元，改為本地包裝後，也節省很大一筆運輸費用。此補助項目的詳情及申請：https://bit.ly/3x8qvsL。

「鄰里繁榮」計畫給創業者提供高達75萬元或25%首付資金的補貼，支持業主們購置商業空間，華府市議員麥克杜菲(Kenyan McDuffie)說，推動地區經濟繁榮的方式，就是讓業主們自有店面，他鼓勵小商家業者和有創業想法的民眾充分使用市府資源。該補貼項目詳情及申請：https://bit.ly/3PYMT0o。