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全美第2 馬州機場接受數位駕照 維州、華府有意跟進

記者張筠／馬州報導
馬州民眾在DCA和BWI機場安檢時，可使用行動駕照通過身分檢查。（記者張筠 / 攝影）
馬州民眾在DCA和BWI機場安檢時，可使用行動駕照通過身分檢查。（記者張筠 / 攝影）

馬州近日啟動「數位駕照」(digital driver license)計畫，凡蘋果手機用戶現可通過「iPhone錢包」(iPhone wallet)使用數位身分證件，馬州也是全美第二個採用此服務的州，不過該功能仍未普及，現階段將僅限於在機場安檢使用，至於安卓系統的數位身分證稍後才會推出。

馬州汽車管理局(Maryland Motor Vehicle Administration)表示，該電子駕照功能目前僅限蘋果手機用戶，在雷根國家機場(DCA)和巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)安檢時使用，一般執法部門尚不接受，但未來可用範圍或將擴大。

聯邦運輸安全管理局(TSA)表示，機場設有電子身分證讀取器，民眾在接受證件檢查時，只需從蘋果手機或手表上點擊數位錢包中的電子駕照，接受機器掃描感應即可，「此方式安全、快捷、無接觸，也能準確驗證乘客的身分和航班信息。」

馬州的蘋果手機用戶可在iPhone錢包中點擊「+」號按鍵，掃描馬州駕照或其他經州府認證的身分證件，上傳自拍照，州府系統驗證通過後，民眾的數位身分證將會自動存至蘋果數位錢包。

此電子身分證功能至少要使用蘋果手機為八代以上，蘋果手表為四代以上，軟體須更新到最新系統，並支持臉部或指紋識別，此外電子設備的地區須設置為美國。

馬州汽車管理局稱，電子身分證功能如實體卡片一樣，企業、政府部門可直接驗證民眾身分，但這項全新技術的普及仍需一段時間，「目前多數商家和組織可能尚不了解此功能，或沒有相應的技術及設備，因此民眾最好繼續帶著實體身分證件。」

目前尚不明確餐館、酒吧和零售商家將如何適應此功能，以及將來是否會允許民眾用電子證件來購買酒飲或香菸，華府餐飲業聯盟(Restaurant Association Metropolitan Washington)去年9月表示，會觀察該技術的發展和普及狀況，但如今對馬州推出的新技術尚未有任何評論。

馬州是全美第二個推出此服務的州，亞利桑納州(Arizona)已施行了好幾個月，維州和華府表示有意跟進，不過具體時間尚未明確。

蘋果公司已推出各項電子證件的服務功能，旨在讓用戶逐漸從帶實體錢包出門的習慣，轉向手機就能完成所有事務的生活方式，包括允許用戶使用該公司的信用卡，並將保險卡、商店會員卡、機票、文娛體育等活動的門票存在數位錢包，甚至也可將汽車和房屋的智慧型鑰匙存在手機內，大華府通勤系統的SmarTrip捷運卡也已有電子卡片，方便民眾儲值，減少現金交易或在機器面前排隊的麻煩。

馬州是全美第二個推「數位駕照」的州，蘋果用戶可通過iPhone錢包使用電子身分證...
馬州是全美第二個推「數位駕照」的州，蘋果用戶可通過iPhone錢包使用電子身分證。（州府提供）

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