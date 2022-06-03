六四特展開幕 余茂春：中國問題癥結在於缺乏民主制度

展覽從13日起對外開放，持續半年至今年12月。（記者張筠 / 攝影）

「六四 」紀念館籌委會與「共產主義受難者基金會」聯合舉辦的「六四特展」3日在華府開幕，來自華府、紐約等地的50餘名中國民運人士及美國國會等機構官員與會，美國前總統川普政府的中國政策首席顧問余茂春 表示，中國的問題不在於由誰執政，而是權利本身沒有民主程序產生，相應的缺乏民主監督，西方國家若「反習(近平)不反共產黨 」，仍難以推進美中關係。

余茂春生於中國安徽，曾經歷文革，他說，西方許多官員認為習近平若下台，美中關係會好轉，但他表示，習近平的思想根源和意識形態投入與胡錦濤、江澤民、毛澤東沒有區別，很多政策沒有創新，只是將共產黨制度內在的邏輯進一步發展，「對用共產黨體制內部的改革來推進中國的進步，是沒有希望的」。

因此「反習不反共產黨」等於原地轉圈，沒有抓住中國問題的癥結，很多政治經濟政策都是共產主義意識形態的自然延伸，如果沒有認識到這點，與中國交流仍很有難度，例如兩岸問題不是地區性問題，其根本是民主和專制的區別。

余茂春表示，中國問題不在於誰執政，而是權利本身沒有民主程序來產生，因此就沒有民主的監督，從而發生民主腐敗，而「六四」事件也是很好的證明。

3日開幕式由王丹主持，魏京生、吾爾開希、于大海等中國民運人士到場致詞。

魏京生說，很多人認為「六四」是恥辱，「確實是，因為共產黨屠殺人民」，如今我們紀念的是敢於犧牲性命，去為所有人民利益奮鬥的人，「就算民主不能當飯吃，民權、自由仍是我們生活不可缺少的部分，也是區別人和動物的關鍵」，每年的紀念是為讓更多中國人有追求民主的精神。

吾爾開希表示，1989年的「天安門事件」與現今已有33年距離，很多人認為時光飛逝，「但對那些為民主犧牲，且仍在掙扎的人來說，時光完全沒有流逝」，他說自己這33年來依然很掙扎痛苦，一直期盼有一天能回國看望年邁的父母，回到天安門向那些為民主燃燒生命的人致敬。

他說，此特展不僅是為紀念，更是慶祝如今為民主制度團結共進的隊伍逐漸擴大，「學當年的學生運動反映出民眾純真的希望，希望也會生出勇氣，如今的我們要繼續為33年前犧牲的人延續他們的夢想。」

王丹表示，「六四特展」中許多展品都是民運人士的個人收藏，此展從13日起對外開放，持續半年至今年12月，未來預計會再推出教育類活動；目前王丹等人也擬在紐約籌建六四紀念館，50萬元的籌款目標已達成29萬元。「六四特展」地址：900 15th Street NW, DC.