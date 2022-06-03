華府市長選舉辯論 遏止犯罪成焦點

包瑟（取自臉書）

華府今年正逢選舉年，如何解決暴力犯罪 和凶案增長成為幾名市長候選人的辯論焦點，爭取第三屆連任的市長包瑟(Muriel Bowser)呼籲提升警察 在城市各角落的可見度，以遏制犯罪增加，提高市民安全感，而其他參選人則提議擴增社會服務資源，幫助民眾克服心理或藥物等可能引發暴力的問題。

包瑟主張增聘警員，擴大培訓，加派警力巡邏治安較差的社區，與包瑟競爭市長一職的包括市議員羅伯特·懷特(Robert White)和崔洋．懷特(Trayon White)，他們呼籲增加對傳統警務工作的資金支持；羅伯特·懷特與崔洋·懷特兩人並沒有家族關係。

羅伯特計畫擴大「反暴力干預計畫」(violence intervention program)，「若要提升城市安全，就要從預防的角度應對暴力問題，而非事後解決。」

崔洋持類似主張，表示警察不是解決暴力的唯一答案，也無法根除犯罪，他提倡在增聘警員的同時，要大力擴展住房資源，推出更多元的社會服務項目，包括心理健康諮詢，幫助特殊群體解決藥物濫用、酗酒等問題，以此建立更穩定的社會。

不過包瑟也批評競爭者們曾於2020年支持了減少警務資金的計畫，稱他們「只談理論，卻無務實行為」，甚至前後不一；市警數據顯示，今年截至目前凶殺案數量比去年同期增長了7%，民眾對槍枝管控、暴力案件、仇恨問題等議題的關注提升，也期待民選官員盡快解決城市安全問題。

包瑟與崔洋主張恢復學校的警察專員(school resource officers，簡稱SRO)，抑制校園暴力、危險武器或社交網路威脅等問題，在德州 小學槍擊慘案爆發後，此主張獲許多民眾支持。

幾名市長候選人也探討可負擔住房問題，羅伯特提議將RFK體育場用於建設可負擔住房，但該主張遭民眾抨擊，包瑟與崔洋主張將該體育場翻新，以支持華盛頓國民隊(Washington Nationals)的發展；RFK體育場是1961年啟用的一座多功能體育場，2019年因維護成本過高，市府宣布拆除，而未來的使用規畫，成為地方民選官員的關注重點。