華府21日初選 提前投票10日啟動

華府 今年改選市長、檢察長、市議員以及代表華府的國會議員，初選日(primary election)為本月21日，提前投票 的通道將於10日開放。

華府今年選舉競爭激烈，現任市長包瑟將爭取第三屆連任，而檢察長以及第一、三、五、六區的市議員和教育委員也將改選，未來四年華府官員將面臨的重點，包括新冠疫情後城市各領域的復甦、新居民遷入、住房資源擴展、打擊犯罪問題、交通建設等；選舉職位及參選人詳情可登錄：https://bit.ly/3x0Tm29。

根據華府選舉委員會(D.C. Board of Elections)指出，初選提前投票(early vote)的時間為10日至19日的上午8時30分至晚7時，選民可在全市各區任意投票站投遞選票，不受註冊地址的限制。

選舉日當天或提前投票階段都無法到現場投票的選民，可申請郵寄選票(mail-in ballot)，所有註冊選民都可申請，初選的郵寄投票申請截止日期為6月6日，普選(general election)為10月24日；郵寄選票只要郵戳時間不晚於選舉日當天即可，即初選選票郵戳不晚於6月21日，普選不晚於11月8日。

目前華府初選的選民登記 通道已關閉，未及時註冊者可在提前投票中心現場註冊，或初選日當天直接註冊，選民需帶居住證明，駕照、護照或銀行帳單皆可。

今年普選日為11月8日，投票站於當天上午7時至晚8時開放，普選日的選民登記截至10月18日。