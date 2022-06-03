我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

華府21日初選 提前投票10日啟動

記者張筠╱華盛頓報導

華府今年改選市長、檢察長、市議員以及代表華府的國會議員，初選日(primary election)為本月21日，提前投票的通道將於10日開放。

華府今年選舉競爭激烈，現任市長包瑟將爭取第三屆連任，而檢察長以及第一、三、五、六區的市議員和教育委員也將改選，未來四年華府官員將面臨的重點，包括新冠疫情後城市各領域的復甦、新居民遷入、住房資源擴展、打擊犯罪問題、交通建設等；選舉職位及參選人詳情可登錄：https://bit.ly/3x0Tm29。

根據華府選舉委員會(D.C. Board of Elections)指出，初選提前投票(early vote)的時間為10日至19日的上午8時30分至晚7時，選民可在全市各區任意投票站投遞選票，不受註冊地址的限制。

選舉日當天或提前投票階段都無法到現場投票的選民，可申請郵寄選票(mail-in ballot)，所有註冊選民都可申請，初選的郵寄投票申請截止日期為6月6日，普選(general election)為10月24日；郵寄選票只要郵戳時間不晚於選舉日當天即可，即初選選票郵戳不晚於6月21日，普選不晚於11月8日。

目前華府初選的選民登記通道已關閉，未及時註冊者可在提前投票中心現場註冊，或初選日當天直接註冊，選民需帶居住證明，駕照、護照或銀行帳單皆可。

今年普選日為11月8日，投票站於當天上午7時至晚8時開放，普選日的選民登記截至10月18日。

投票 華府 選民登記

上一則

馬州禁幽靈槍枝 持槍者30天內須註冊

下一則

費城劫車案比疫前暴增5倍 今年已逾500宗

延伸閱讀

國民黨主席朱立倫抵達美國 僑胞起早歡迎

國民黨主席朱立倫抵達美國 僑胞起早歡迎
見不到坎伯？朱立倫：感謝美方安排 我這次沒比較

見不到坎伯？朱立倫：感謝美方安排 我這次沒比較
朱立倫訪美 宣示國民黨回來了 「對中新路線」成焦點

朱立倫訪美 宣示國民黨回來了 「對中新路線」成焦點
訪美見不到坎伯？朱立倫：此行沒有比較心情

訪美見不到坎伯？朱立倫：此行沒有比較心情
華府暴力犯罪增17% 和平學院培訓專員因應

華府暴力犯罪增17% 和平學院培訓專員因應

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
「柯爾」在臉書炫耀他手中的豪車。（KHOU）

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

2022-05-29 16:22
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」