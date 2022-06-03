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亞市高中群架命案 16歲兇嫌被控謀殺

記者張筠╱維州報導
18歲的何納德茲本該在今年6月4日畢業，但5月底在群架中被刺身亡。（亞歷山卓市高中提供）
18歲的何納德茲本該在今年6月4日畢業，但5月底在群架中被刺身亡。（亞歷山卓市高中提供）

維州亞歷山卓市高中(Alexandria City High School)上周發生打群架致死案，本該在4日畢業的18歲青少年何納德茲(Luis Mejia Hernandez)傷重身亡，警方1日表示，16歲的少年兇嫌被控謀殺，現關押在北維州少年拘留中心。

亞歷山卓市高中兩校區約30至50名學生5月24日在Bradlee購物中心附近的停車場打群架，警方到場試圖控制場面，隨即發現18歲的何納德茲被刀刺傷，雖立即將他送醫，最終仍宣告不治。

警方根據打架學生的手機視頻調查案發過程，發現數十名學生互相拳打腳踢，大喊大叫，甚至有許多人被打倒在地，場面非常危險混亂。

命案發生後，該校立即轉為全部線上教學，確保師生在特殊時刻能獲得適當的心理諮詢，校長表示，學校暫關、實體課暫停一方面是為悼念該校的損失，另一方面也是紀念德州小學發生的槍擊慘案，校方和家長們也積極探討校內外的安全問題。

亞歷山卓市高中目前僅允許即將畢業的學生，以及需要參加特殊考試的學生返校，其他學生在本學年結束前都將在家上課；該校官員表示，何納德茲本該在4日畢業，拿到高中文憑，結果卻在意外中結束生命，令人唏噓，亞歷山卓市高中畢業典禮則將按計畫在本周末實體舉行。

警方表示，16歲的少年兇嫌已被關押在北維州少年拘留中心，面臨謀殺指控，執法人員仍在調查案件的更多細節。

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